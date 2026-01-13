Davos: Donald Trump sera présent avec une importante délégation (organisateurs)

Donald Trump lors de son allocution en visioconférence à Davos le 23 janvier 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Donald Trump sera présent la semaine prochaine à la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, dans les Alpes suisses, ont annoncé mardi les organisateurs, à l'heure où l'ordre économique et géopolitique mondial est remis en cause par les Etats-Unis.

"Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau le président Trump", qui sera "accompagné de la plus grande délégation américaine" ayant jamais fait le déplacement à Davos, a déclaré le patron du WEF, Borge Brende, lors d'une conférence de presse.

En 2025, à peine investi pour la deuxième fois à la présidence des Etats-Unis, Donald Trump était intervenu en visioconférence lors de cette réunion qui réunit élites politiques et économiques chaque année dans la station de ski suisse. Il y avait pour la dernière fois assisté en personne en 2020, lors de son premier mandat.

Deuxième économie mondiale, la Chine sera également présente en force avec une délégation emmenée par le vice-Premier ministre, a précisé Borge Brende. Sont également attendus au forum, qui se tient du lundi 19 janvier au vendredi 23 janvier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, six des sept chefs d'Etat ou de gouvernement du G7, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde.

Créé en 1971, le WEF réunit chaque année des centaines de participants, mêlant notamment patrons d'entreprises et dirigeants politiques, dans une station de ski transformée en centre de conférence international l'espace d'une semaine.

Le thème du forum sera cette année "l'esprit de dialogue" et verra la participation à ce jour de 64 chefs d'Etats et de gouvernement et 850 dirigeants d'entreprises, selon les organisateurs.