David Raya : infranchissable mais pas incontournable

Sacré meilleur gardien de Premier League pour la troisième fois consécutive, David Raya s’est imposé comme une valeur sûre dans le système de Mikel Arteta. Premier attaquant sur les phases offensives et dernier rempart d’une défense quasiment impénétrable, l’Espagnol a fait glaner de nombreux points aux Gunners cette saison. Pourtant le gardien peine à se faire reconnaître par la sphère football.

Thibaut Courtois, Alisson, Gianluigi Donnarumma, Mike Maignan, Dibu Martinez, même Manuel Neuer… Il y a bien dix noms qui viendraient spontanément à l’esprit pour élire le meilleur gardien du monde avant David Raya. Le gardien des Gunners est condamné à être, peut-être, le meilleur gardien de la planète dans l’anonymat le plus total. Pourtant, le dernier rempart du champion d’Angleterre vient de remporter son troisième titre consécutif de meilleur gardien de Premier League, devant l’Italien et le Brésilien cités quelques lignes plus tôt. Mérité, au vu de ce qu’il a produit cette saison. 50 matchs, 28 clean sheets et seulement 30 buts concédés. Le genre de ligne de stats qui devrait clore tout débat et pourtant, le silence plane toujours autant sur ses performances.

Arteta pour ouvrir les yeux de l’Espagne ?

Son manque de reconnaissance n’est pas exclusif à un pays ou un autre, mais quand votre propre nation ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, comment ne pas l’avoir mauvaise ? Parce que oui, Luis de la Fuente le dit lui-même : « En Angleterre, ils le considèrent comme le meilleur gardien du monde, et ici personne ne parle de lui. » Ce lundi, il a appris qu’il allait participer à son deuxième Mondial, après celui au Qatar. Sauf que dans la hiérarchie de la Roja , il est loin d’être le numéro 1. Avec seulement douze sélections à 30 piges, Raya n’a jamais eu la vie de titulaire qu’a connue Casillas. Et sur cette poignée de matchs, le seul pouvant être considéré comme important était le match des coiffeurs face à l’Albanie à l’Euro 2024, alors que l’Espagne était déjà qualifiée.…

Par Evan Margerin pour SOFOOT.com