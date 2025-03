information fournie par So Foot • 14/03/2025 à 21:01

David Luiz veut devenir entraîneur !

Touffe de soulagement.

David Luiz, qui aura 38 ans le 22 avril , vient de signer à Fortaleza. L’ancien défenseur de Chelsea et du PSG a encore faim, mais pense quand même à l’avenir. Bonne nouvelle : le Brésilien ne quittera pas le monde du football. Il se verrait bien rester au contact des pelouses en devenant entraîneur . « C’est l’un de mes objectifs , affirme-t-il à Globo . Je ne sais pas si cela va se faire ou non, parce que dès que j’arrêterai de jouer, je parlerai à ma famille et je verrai si cela fait partie des plans. » …

QB pour SOFOOT.com