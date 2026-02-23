Dassault Systèmes: Pascal Daloz devient PDG du groupe

( AFP / BERTRAND GUAY )

Le directeur général de Dassault Systèmes, Pascal Daloz, a été nommé président-directeur général de l'éditeur de logiciels français, a annoncé samedi le groupe dans un communiqué après le retrait de l'actuel président.

"J’ai demandé, pour des raisons personnelles, à être libéré de mes obligations de Président du Conseil d’administration de Dassault Systèmes", a déclaré Bernard Charlès, co-fondateur du groupe, cité dans le communiqué.

"Cette décision reflète la continuité et la solidité de notre gouvernance", a-t-il ajouté, se disant "à la disposition de l'entreprise" et "fermement convaincu que cette nouvelle configuration crée les meilleures conditions pour permettre à Dassault Systèmes de continuer à se développer avec succès".

Bernard Charlès a successivement occupé les fonctions de Directeur général de Dassault Systèmes de 1995 à 2022, puis de PDG en 2023,et Président du Conseil d'administration à partir de 2024.

En remplacement, le Conseil d'administration de Dassault Systèmes "a décidé à l’unanimité de nommer Pascal Daloz président-directeur général" à compter "du 21 février 2026", a indiqué le groupe.

Le spécialiste français de la conception de 3D avait lourdement chuté en bourse le 11 février après la publication de ses résultats annuels, jugés décevants par les investisseurs.

Avec une baisse de 20,81% - du jamais vu pour le groupe depuis son arrivée à la cote en 1996 - il a vu s'envoler plus de 6 milliards d'euros de capitalisation boursière en une séance.

Dassault Systèmes, qui veut accélérer son déploiement dans l'intelligence artificielle (IA), s'est également montré prudent dans ses prévisions pour 2026.

Créé en 1981, le groupe français commercialise des logiciels de modélisation 3D permettant aux entreprises de reproduire des univers virtuels pour tester le cycle de vie de leurs produits et de leurs systèmes de production, appelés "jumeaux numériques".

Ces répliques virtuelles de bâtiments ou de véhicules sont notamment utilisées pour faciliter leur conception.