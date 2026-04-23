Dassault Systèmes confirme ses objectifs annuels, confiant dans l'IA

L'éditeur français de logiciels Dassault Systèmes a vu son bénéfice net bondir au premier trimestre et maintient ses objectifs pour l'année, a-t-il indiqué dans un communiqué, tablant sur l'appétit de ses clients pour l'intelligence artificielle.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

De janvier à mars, son résultat net est en hausse de 12% en données publiées, à 292 millions d'euros, tandis que ses ventes sont en recul de 4% (+3% à taux de change constants), à 1,5 milliard d'euros.

Face à l'arrivée de l'IA, "nous sommes à un tournant décisif", a souligné le PDG du groupe Pascal Daloz, cité dans le communiqué.

Pour le patron du spécialiste français de la conception 3D, qui veut accélérer le développement de l'IA dans ses outils, "nos clients passent de l’expérimentation à un déploiement industriel à grande échelle, en quête de plateformes d’IA fiables", a-t-il souligné. "C’est précisément là que Dassault Systèmes se distingue."

L'entreprise continue d'être portée par ses ventes de logiciels, et en premier lieu 3DEXPERIENCE, plateforme permettant aux entreprises de connecter l'ensemble de leur écosystème, dont le chiffre d'affaires est en hausse de 7% sur le trimestre à taux de change constants.

Toutefois, son chiffre d'affaires dans le domaine des sciences recule de 12% en données publiées, toujours impacté par les difficultés rencontrées par Medidata, sa filiale de données médicales.

Sur l'année, Dassault Systèmes maintient ses prévisions autour d'un chiffre d'affaires total situé entre 6,3 et 6,4 milliards d'euros, en hausse de 1% à 3% (3% à 5% à taux de change constants), ainsi qu'une marge opérationnelle comprise entre 32,2% et 32,6%.

L'entreprise avait lourdement chuté en bourse le 11 février après la publication de ses résultats annuels, jugés décevants par les investisseurs.

Avec une baisse de 20,81% - du jamais vu pour le groupe depuis son arrivée à la cote en 1996 - il a vu s'envoler plus de 6 milliards d'euros de capitalisation boursière en une séance.

Quelques jours plus tard, le directeur-général de l'entreprise, Pascal Daloz, a pris les fonctions de PDG, à la suite du départ de Bernard Charlès, ancien président et cofondateur du groupe.

Depuis le début de l'année, l'action de Dassault Systèmes a reculé de près de 20% à la Bourse de Paris, à 18,9 euros.

Créé en 1981, le groupe français commercialise des logiciels de modélisation 3D permettant aux entreprises de reproduire des univers virtuels pour tester le cycle de vie de leurs produits et de leurs systèmes de production, appelés "jumeaux numériques".

Ces répliques virtuelles de bâtiments ou de véhicules sont notamment utilisées pour faciliter leur conception.