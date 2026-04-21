Dans quel état est l'économie russe ? Moscou "manipule" ses données pour "apparaître plus résiliente" qu'en réalité, selon le renseignement militaire suédois

Selon le patron du "Must", le Service d'intelligence militaire et de sécurité suédois, la Russie truque ses statistiques notamment en matière d'inflation et déficit. Pas de quoi cependant la faire dévier de ses "objectifs stratégiques".

Vladimir Poutine, au Kremlin, en avril 2026 ( POOL / IGOR IVANKO )

Quel crédit accorder aux statistiques économiques russes? Les renseignements militaires suédois estiment que la Russie "manipule" ses données pour masquer sa véritable situation économique, tout en maintenant ses objectifs stratégiques notamment vis-à-vis de l'Ukraine. Les services de renseignement militaire et de sécurité suédois (Must) assurent dans un communiqué publié tard lundi que Moscou dissimule ses difficultés économiques afin d'"apparaître plus résiliente qu'elle ne l'est en réalité".

En dépit d'être accusé de truquer la réalité des chiffres, Vladimir Poutine n'en a pas moins sonné l'alarme, alertant notamment sur le déclin de l'économie russe en début d'année 2026. Selon le chef du Kremlin, le Produit intérieur brut de la Russie aurait ainsi diminué de 1,8% en janvier-février.

La Russie est certainement en proie à "une inflation plus élevée et un déficit budgétaire plus importants" que ce qu'elle publie officiellement, juge pour sa part le Must suédois. "En dépit des prix élevés du pétrole observés ces derniers temps qui ont permis à la Russie d'accroître ses revenus, il faudrait que le prix du pétrole dépasse 100 dollars le baril pendant une année entière pour résorber le déficit budgétaire russe", est-il aussi écrit dans le communiqué.

Les manoeuvres offensives, une "décision politique et non économique

"La faiblesse de l'économie n'a pas de conséquence sur les objectifs stratégiques" du pays, ajoute toutefois Thomas Nilsson, chef du Must. Selon les renseignements militaires suédois, la Russie reste déterminée à poursuivre la guerre en Ukraine et à mener des activités "hybrides" dans les pays de l'UE et de l'OTAN. "C'est une décision politique et non économique", souligne Thomas Nilsson. "Cependant, les contraintes économiques et les sanctions ont un effet sur le type de capacités militaires que la Russie peut mobiliser, et sur la rapidité avec laquelle elle peut le faire".