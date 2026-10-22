Dans le Michigan, les électeurs juifs hésitants face à un démocrate critique d'Israël

Le rabbin Nadav Caine (d) chez lui, à Ann Arbor, dans le Michigan, le 8 octobre 2026 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

A l'instar du rabbin Nadav Caine, la communauté juive du Michigan (nord des États-Unis) est partagée à propos du candidat démocrate au Sénat américain Abdul El-Sayed, musulman ancré à gauche et critique d'Israël qui a créé la surprise en remportant la primaire.

Le vote de ces quelque 100.000 électeurs, traditionnellement démocrates, le 3 novembre pourrait décider si ce fauteuil bascule vers le camp républicain.

"Le dilemme pour nous, c'est qu'il s'agit de quelqu'un dont je suis fermement convaincu qu'il ne croit pas qu'Israël ait le droit d'exister en tant qu'État — ou en tant qu'État juif —, et qui entretient l'idée que les juifs méritent l'antisémitisme qu'ils subissent", a expliqué M. Caine à l'AFP depuis sa maison d'Ann Arbor.

Un faux pas de M. El-Sayed après l'attaque d'une synagogue du Michigan par un Américain né au Liban en début d'année a aussi entamé son crédit auprès de l'une des plus importantes communautés juives du pays. Il avait alors déclaré que "les personnes blessées blessent à leur tour".

"Je pense que cela met gravement en danger la sécurité des juifs", a poursuivi le rabbin, qui se décrit comme modéré sur les questions de société et religieusement conservateur.

Le candidat démocrate au Sénat américain pour le Michigan, Abdul El-Sayed, lors d'un événement de campagne à Flint, dans le Michigan, le 18 octobre 2026 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Ce sympathisant démocrate compte parmi les signataires d'une pétition énonçant des lignes rouges dans cette élection, dont la souveraineté juive en Israël.

Le texte, auquel M. El-Sayed n'a pas adhéré, enjoint les candidats à "considérer la sécurité, l'autodétermination, la souveraineté étatique et la participation politique juives comme des engagements de base, non négociables".

"Présenter des excuses"

Lors d'un récent événement de campagne à Grand Rapids, celui qui peut devenir le premier sénateur musulman des États-Unis a dit avoir "écouté et appris" et avoir pu "présenter des excuses là où (ses) déclarations passées ont causé une douleur inutile".

Le rabbin Nadav Caine à Ann Arbor, dans le Michigan, le 8 octobre 2026 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

M. Caine conclut "garder espoir" que, si le candidat de 41 ans l'emporte, "il puisse évoluer dans un sens plus ouvert, intégrant les valeurs de la communauté juive".

Le démocrate, qui a été la cible de nombreuses attaques islamophobes notamment de la part du président Donald Trump, bénéficie d'un soutien plus franc parmi les électeurs classés à gauche de l'échiquier politique.

Coiffé d'une kippa et portant une pancarte "Abdul pour le Sénat américain", Kirk Dornbush était devant le studio de Grand Rapids qui a accueilli le premier débat télévisé entre M. El-Sayed et son opposant Mike Rogers.

"Parmi les deux candidats (...), un seul a subi des discriminations en raison de sa religion, et c'est Abdul", a commenté l'homme d'affaires de 65 ans. "J'ai moi-même subi des discriminations en raison de ma religion (juive), donc je vote pour le type qui sait ce que c'est."

Le candidat républicain au Sénat américain pour le Michigan, Mike Rogers, dans son bureau de campagne à Detroit, dans le Michigan, le 17 octobre 2026 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Avant ce débat acrimonieux, au cours duquel M. Rogers a accusé son adversaire de soutenir le Hamas, le Hezbollah et Al-Qaïda, des dizaines d'étudiants s'étaient rassemblés sur le campus de l'université du Michigan à Ann Arbor pour commémorer l'attaque du 7 octobre 2023.

Brandissant des drapeaux israéliens, les participants ont écouté le discours d'un soldat du pays, ponctué de "Free Palestine" criés par des passants.

"Préoccupés"

"Beaucoup de juifs dans le Michigan sont préoccupés par la candidature" de M. El-Sayed, a estimé le républicain Michael Schostak, ancien élève de l'université qui brigue un siège de son conseil d'administration. "Je pense que la majorité ne votera pas pour lui. Je préciserai aussi que cela ne veut pas dire qu'ils voteront pour Mike Rogers."

Les deux candidats reconnaissent l'importance de ces voix.

"Ce que les sondages ne mesurent pas, c'est notre travail au sein de la communauté juive démocrate", a affirmé Mike Rogers, 63 ans, lors d'une séance photo dans une usine en périphérie de Detroit.

Il ajoute que ces électeurs, ainsi que ceux issus d'autres minorités, notamment les Amérindiens et les Afro-américains, penchent de plus en plus en sa faveur et lui assureront la victoire.

Ronald Stockton, professeur de sciences politiques à l'université du Michigan-Dearborn, estime qu'un tiers des électeurs juifs de l'État penchent vers le républicain, ce qui suggère que les autres "ne sont pour la plupart pas convaincus par l'argument selon lequel les juifs seraient en danger".

Lors de la veillée du 7 octobre à Ann Arbor, le rabbin Alter Goldstein a dit espérer que le vainqueur "ferait preuve de tolérance". Mais, "vous savez, je ne suis pas prophète."