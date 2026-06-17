Dans la douleur, l’Autriche écarte la Jordanie
Longtemps malmenée par une sélection jordanienne sans complexe, l'Autriche a fini par s'imposer pour son entrée dans la compétition (3-1). Si le résultat comptable est là il faudra faire mieux contre l'Algérie et surtout l'Argentine.
Autriche 3-1 Jordanie
Buts : Schmid (21 e ), Al Arab (76 e , CSC) et Arnautovic (90 e +12, SP) pour Das Team // Olwan (50 e ) pour Al-Nashama
Pour son premier Mondial depuis 1998, l’Autriche n’a pas manqué ses retrouvailles avec la compétition. Opposée à la Jordanie, qui disputait la première rencontre de Coupe du monde de son histoire, la formation de Ralf Rangnick a dû batailler pour obtenir un succès précieux, obtenu dans le dernier quart d’heure sur un but contre son camp et un péno (3-1) .…
Par Julien Faure pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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