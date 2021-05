Danone : Antoine de Saint-Affrique prend les commandes

Antoine de Saint-Affrique, un illustre inconnu du grand public, est désormais le patron de l'entreprise la plus connue de France. Voilà Danone qui lui déroule le tapis rouge. Et ses papys flingueurs avec. Frank Riboud, Michel Landel, Lionel Zinsou, Gilles Schnepp, fringants sexagénaires et influents administrateurs de la société agroalimentaire, avaient demandé, le 14 mars dernier, à leur ancien chouchou, Emmanuel Faber, jugé trop vocal à l'extérieur et pas assez opérationnel en interne, de prendre ses cliques et ses claques et de quitter Danone.

Dimanche 16 mai, ils remettent les clés du champion français à Antoine de Saint-Affrique, qui devrait prochainement enfiler son nouveau costume, pour chapeauter les marques Évian, Volvic, Gallia, Blédina, Danette, Actimel... Un peu de patience, car, jusque-là, ce quinqua occupe le siège de numéro un, chez le suisse Barry Callebaut, le leader mondial du cacao, basé à Zurich.

Parcours international

Après deux décennies passées à l'étranger, ce Francilien, éduqué dans l'Ouest parisien, retrouve la capitale et s'offre un grand plongeon dans le CAC 40, qu'il fréquente très peu. Pour une bonne raison : Antoine de Saint-Affrique a effectué l'essentiel de sa carrière, auprès de l'un des principaux concurrents de Danone, le britanno-néerlandais Unilever. C'est à la fin de ses études, à l'Essec, qu'il rejoint ce leader mondial, avec la mission de faire décoller les marques de

