Danemark-Nouveaux survols de drones, à proximité d'installations militaires

(Actualisé avec déclarations des forces armées danoises et norvégiennes)

Des drones non identifiés ont été observés près d'installations militaires au Danemark dans la nuit de vendredi à samedi, ont annoncé les forces armées, après plusieurs incursions similaires à proximité d'aéroports et d'infrastructures critiques survenues dans le courant de la semaine.

"La Défense danoise peut confirmer que des drones ont été observés sur plusieurs de (ses) sites la nuit dernière. Plusieurs moyens ont été déployés", a déclaré un porte-parole dans un courriel adressé à Reuters.

Les forces armées n'ont pas précisé où les drones ont été vus.

Selon l'agence de presse Ritzau, la police a déclaré les avoir observés près de la base aérienne de Karup, dans l'ouest du Danemark.

La police norvégienne a pour sa part déclaré samedi qu'elle enquêtait sur d'éventuelles observations de drones près de la base aérienne d'Ørland, dans le centre du pays, principal site accueillant les avions de chasse F-35 norvégiens.

"Les gardes de la base ont fait plusieurs observations en dehors du périmètre (de celle-ci) tôt samedi matin", a déclaré à Reuters un porte-parole du quartier général des forces armées norvégiennes.

Les vols ont été interrompus à l'aéroport de Copenhague lundi soir et mardi matin après la détection de plusieurs drones de grande taille. Cinq aéroports plus modestes, à la fois civils et militaires, ont également été fermés temporairement les jours suivants.

La Première ministre Mette Frederiksen a déclaré en début de semaine qu'il s'agissait de "l'attaque la plus grave contre les infrastructures critiques danoises à ce jour".

(Reportage Jacob Gronholt-Pedersen et Nerijus Adomaitis, version française Benjamin Mallet)