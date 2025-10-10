 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Daly de la Fed : le marché de l'emploi est à un point "inquiétant"
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 04:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, a déclaré jeudi que le ralentissement du marché de l'emploi et une inflation "bien moindre" que ce que l'on craignait justifiaient la baisse des taux d'intérêt américains du mois dernier et incitaient la Fed à signaler que d'autres baisses de taux pourraient être à venir.

"L'économie ralentit un peu. Les consommateurs n'ont plus l'épargne excédentaire qu'ils pouvaient avoir et ils ont dû faire face à un niveau de prix plus élevé. À cela s'ajoute une politique monétaire restrictive", a déclaré Daly lors d'un événement organisé dans le cadre du Silicon Valley Directors Exchange.

"Nous sommes arrivés à un point où le ralentissement du marché du travail semble pouvoir être plus inquiétant si nous ne gérons pas les risques."

Banques centrales
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une médaille en or officielle du prix Nobel de la paix est exposée au Centre Nobel de la paix à Oslo, le 9 décembre 2021 ( AFP / Odd ANDERSEN )
    Le prix Nobel de la paix décerné dans l'ombre de Trump
    information fournie par AFP 10.10.2025 04:10 

    Clou de la saison Nobel, le prix de la paix est attribué vendredi à Oslo, au lendemain de l'annonce d'un accord de cessez-le-feu sur Gaza entre Israël et le Hamas, conclu sans doute trop tard pour que Donald Trump ait quelque chance de l'emporter. Ardemment convoité ... Lire la suite

  • La procureure générale de l'Etat de New York Letitia James le 16 février 2024 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    La justice américaine inculpe une haute magistrate dans le viseur de Trump
    information fournie par AFP 10.10.2025 01:42 

    Après l'ancien directeur du FBI, une autre bête noire de Donald Trump a été inculpée jeudi: la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James, qui avait obtenu sa condamnation en 2024 dans une vaste affaire de fraude. La haute magistrate de 66 ans a été ... Lire la suite

  • Un panneau d'affichage à Tel-Aviv montre une photo du président américain Donald Trump avec l'inscription "Merci, président Trump" et un autre arbore le drapeau israélien, après l'accord sur Gaza, le 9 octobre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Le gouvernement israélien approuve l'accord sur Gaza
    information fournie par AFP 10.10.2025 01:32 

    Le gouvernement israélien a indiqué tôt vendredi avoir approuvé la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et de libération des otages après de fortes pressions du président américain, Donald Trump, pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien. ... Lire la suite

  • microsoft (Crédit: / Adobe Stock)
    La suite logicielle de productivité de Microsoft se rétablit après une panne
    information fournie par Reuters 10.10.2025 00:07 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la déclaration de Microsoft sur la santé du service) Microsoft MSFT.O ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank