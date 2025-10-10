Daly de la Fed : le marché de l'emploi est à un point "inquiétant"

La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, a déclaré jeudi que le ralentissement du marché de l'emploi et une inflation "bien moindre" que ce que l'on craignait justifiaient la baisse des taux d'intérêt américains du mois dernier et incitaient la Fed à signaler que d'autres baisses de taux pourraient être à venir.

"L'économie ralentit un peu. Les consommateurs n'ont plus l'épargne excédentaire qu'ils pouvaient avoir et ils ont dû faire face à un niveau de prix plus élevé. À cela s'ajoute une politique monétaire restrictive", a déclaré Daly lors d'un événement organisé dans le cadre du Silicon Valley Directors Exchange.

"Nous sommes arrivés à un point où le ralentissement du marché du travail semble pouvoir être plus inquiétant si nous ne gérons pas les risques."