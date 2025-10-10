Daly de la Fed : le marché de l'emploi est à un point "inquiétant"

La demande de main-d'œuvre s'affaiblit, ce qui justifie des baisses de taux: Daly

L'IA pourrait transformer l'économie; le ralentissement actuel accélère son adoption

La réduction des taux est une gestion du risque, la politique reste modestement restrictive: Daly

La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, a déclaré jeudi que le ralentissement du marché de l'emploi et la baisse de l'inflation étaient à l'origine de la décision prise le mois dernier de réduire les taux d'intérêt, et ont incité la Fed à signaler la possibilité de nouvelles baisses de taux à l'avenir.

"L'économie ralentit un peu. Les consommateurs n'ont plus l'épargne excédentaire qu'ils pouvaient avoir et ils ont dû faire face à un niveau de prix plus élevé. À cela s'ajoute une politique monétaire restrictive", a déclaré Mary Daly lors d'un événement organisé dans le cadre du Silicon Valley Directors Exchange.

"Nous sommes arrivés à un point où le ralentissement du marché du travail semble pouvoir être plus inquiétant si nous ne gérons pas les risques", a ajouté Daly. Même après la réduction des taux d'intérêt de septembre, la politique monétaire est "légèrement restrictive" et exerce une pression à la baisse sur l'inflation, a-t-elle ajouté.

"La réduction des taux d'intérêt que nous avons effectuée - et nous avons prévu que nous pourrions en effectuer d'autres - était destinée à gérer les risques alors que nous nous efforçons d'atteindre un équilibre plus parfait entre notre objectif d'inflation et notre objectif d'emploi", a déclaré Daly.

Interrogée sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie, Daly a déclaré qu'il y avait de bonnes raisons de penser qu'elle pourrait être transformatrice, même si les enthousiastes risquent d'être déçus car, en règle générale, les innovations qui transforment les économies mettent des décennies à le faire.

Cette fois-ci, c'est peut-être différent, a-t-elle suggéré, non seulement en raison de la technologie elle-même, mais aussi parce que l'économie ralentit. Les entreprises répugnent à embaucher des salariés qu'elles pourraient être amenées à licencier si la demande diminue encore, et tentent donc de trouver des moyens d'utiliser l'intelligence artificielle pour combler les déficits de main-d'œuvre.

"Nous nous trouvons maintenant dans une situation où les gains pourraient être plus rapides, non seulement en raison de l'IA elle-même et de ce que la technologie peut faire, mais aussi en raison de la situation économique et de la manière dont les entreprises pourraient l'utiliser", a déclaré Daly.