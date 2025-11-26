Objectif Mars : la Nasa se joint à l'Europe de l'espace pour la mission Rosalind Franklin

L'agence américaine a confirmé son engagement dans le projet spatial, qui consistera à envoyer un rover à la surface de la planète rouge.

Une modélisation 3D du mont Olympus de la planète Mars, fournie par l'ESA (illustration) ( AFP / ADOMAS VALANTINAS )

L'agence spatiale européenne (ESA) a reçu la confirmation de l'engagement de la NASA pour la mission Rosalind Franklin, prévue pour 2028 à destination de Mars, a indiqué mercredi 26 novembre son directeur général à Brême.

En marge du conseil ministériel de l'ESA qui doit déterminer le budget de l'agence pour les trois prochaines années, Joseph Aschbacher a indiqué avoir reçu une lettre balayant les interrogations qui avaient pu naître des choix budgétaires américains depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. "J'ai reçu une lettre de l'administration de la NASA, hier, qui confirme leur contribution au projet Rosalind Franklin, et c'est une excellente nouvelle", a déclaré M. Aschbacher.

La mission Rosalind Franklin a pour but d'envoyer sur la planète rouge un rover, un véhicule, qui sera capable de sonder son sol jusqu'à deux mètres de profondeur à la recherche de traces de vie.

Des systèmes de chauffage à la recherche de traces de vie

Cette mission, lancée en 2015, a connu un sérieux coup d'arrêt en 2022, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui était alors la partenaire principale de l'ESA sur ce projet.

L'ESA avait décidé de suspendre cette collaboration, puis d'y mettre un terme à l'été 2022, recherchant par la suite de nouveaux partenariats pour continuer à le financer. "La NASA contribue à travers trois domaines: les services de lancement, les RHU (radioisotope heater unit, unité de chauffage radio-isotopique) et les Aéro Braking Engines (moteurs à freinage aérodynamique)", a détaillé M. Aschbacher.

Les moteurs à freinage aérodynamique avaient déjà été confirmés il y a quelques temps. Les deux autres contributions sont un soulagement pour l'ESA, d'autant que la NASA fournira également "un instrument d'analyse des éventuelles traces de vie sur mars".