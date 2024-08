Dalloyau, un fleuron de la gastronomie française en difficulté

L'information a été révélée par nos confrères de L'Informé . La maison Dalloyau a été placée en redressement judiciaire au début du mois d'août et cherche un repreneur. Ce n'est pas une totale surprise. Le traiteur historique était en difficulté depuis quelques années : un plan de restructuration avec la fermeture de deux boutiques et le licenciement d'une vingtaine de personnes avait déjà été mis en place en 2018. L'épidémie de Covid est venue faire fondre un peu plus le chiffre d'affaires, et une procédure de sauvegarde financière avait été ouverte fin 2020.

La nouvelle n'est donc pas étonnante. Mais le coup est rude pour la gastronomie hexagonale. Dalloyau est en effet une institution emblématique de l'art de vivre à la française. Membre du comité Colbert, le lobby du luxe, labellisée Entreprise du patrimoine vivant (EPV), la maison Dalloyau est le plus ancien traiteur en activité. Sa particularité est de réunir plusieurs corps de métier, du cuisinier au chocolatier, en passant par le confiseur, le boulanger, le pâtissier, le glacier et le sommelier.

Son histoire remonte aux cuisines du château de Chantilly (Oise) en 1682. Charles Dalloyau est alors au service du prince de Condé. Mais le roi Louis XIV goûte un de ses petits pains et tombe sous le charme. Il le fait alors entrer à son service comme officier de bouche. Le