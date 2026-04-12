Cyclisme-Van Aert remporte son premier Paris-Roubaix et frustre Pogacar

(Actualisé avec précisions)

Wout van Aert (Visma-Lease a bike) a remporté dimanche son premier Paris-Roubaix en frustrant au sprint Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) qui bute encore sur "l'enfer du Nord", dernier monument cycliste manquant à son palmarès.

Le Belge de 31 ans a remporté son deuxième monument - les cinq courses d'un jour les plus prestigieuses - après Milan-San Remo 2020 et retrouve le podium de Paris-Roubaix après ses deuxième et troisième places respectivement en 2022 et 2023.

Quintuple vainqueur du Tour de Lombardie, triplement sacré sur Liège-Bastogne-Liège ainsi que sur le Tour des Flandres et victorieux de Milan-San Remo le mois dernier, Tadej Pogacar a pris la deuxième place sur le vélodrome de Roubaix pour la deuxième année consécutive. Le Belge Jasper Stuyven (Soudal-Quick Step) a terminé troisième devant le triple vainqueur sortant Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech).

Le Slovène de 27 ans devra attendre une année supplémentaire pour tenter de rejoindre les Belges Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck et Rik Van Looy, seuls vainqueurs des cinq monuments au cours de leur carrière.

Pas épargné par les coups durs au cours de sa carrière, Wout van Aert a triomphé de son premier monument flandrien. Il concrétise son retour en grande forme depuis le début des classiques printanières, lors desquelles il a notamment terminé troisième de Milan-San Remo, deuxième d'À travers la Flandre et quatrième du Tour des Flandres dimanche dernier.

Les problèmes mécaniques inévitables sur un parcours proposant près de 55 km de pavés ont fortement animé la course et n'ont épargné aucun des prétendants à la victoire.

Tadej Pogacar a vécu la première frayeur en crevant dans l'un de ces secteurs pavés à 120 km de l'arrivée. D'abord reparti avec un vélo de l'assistance neutre, le champion du monde a pu retrouver une monture à ses dimensions quatre kilomètres plus tard.

Il est finalement revenu sur la tête de course à 98 km de Roubaix, juste avant le second tournant majeur de cette 123e édition.

DEUX CREVAISONS FATALES DANS ARENBERG

Dans la redoutable trouée d'Arenberg, Mathieu van der Poel a été victime de deux crevaisons en quelques centaines de mètres seulement. Il est finalement sorti de ce secteur pavé avec près de deux minutes de retard sur les autres prétendants à la victoire, à 94 km du vélodrome.

Le Néerlandais est revenu à une vingtaine de secondes de la tête de course, à 54 km de l'arrivée. Moment choisi par Wout van Aert pour passer à l'offensive avec Tadej Pogacar et Mads Pedersen dans la roue, avant que ce dernier ne craque quand le Slovène a accéléré un peu plus.

Tadej Pogacar et Wout van Aert, qui avaient tous deux à nouveau crevé avant leur attaque décisive, ont résisté au groupe dans lequel figurait Mathieu van der Poel.

Le quadruple vainqueur du Tour de France a bien tenté de lâcher Wout van Aert dans le secteur pavé de Mons-en-Pévèle, à 47 km de la ligne, ou encore dans le carrefour de l'Arbre, à près de 17 km de Roubaix. Mais le coureur Visma-Lease a bike a été impressionnant de solidité pour tenir la roue de son adversaire.

Il a donc fallu attendre l'arrivée sur le mythique vélodrome de Roubaix pour voir le Belge supplanter son rival slovène après s'être bien calé dans sa roue.

De son côté, Mathieu van der Poel échoue dans sa quête pour rejoindre les Belges Roger De Vlaeminck et Tom Boonen, détenteurs du record de victoires sur "l'enfer du Nord" avec quatre succès.

(Rédigé par Vincent Daheron)