Cyclisme/Tour de France-"Mission accomplie" pour Seixas malgré une première frayeur

par Vincent Daheron

Le prodige français Paul Seixas a vécu sa première frayeur dimanche lors de la deuxième étape du Tour de France en raison d'une crevaison avant que la course ne s'emballe, mais il est tout de même parvenu à rester dans la roue des favoris.

Le coureur de 19 ans a crevé à 40 km de l'arrivée, peut-être au pire moment puisque le rythme s'accélérait alors avant d'entrer sur le circuit final, parcouru à trois reprises, à 31 km de la ligne.

"J'ai plutôt bien géré, je n'ai pas trop paniqué", a-t-il réagi près du bus de son équipe Decathlon CMA CGM.

Paul Seixas a d'abord enfourché le vélo de son coéquipier Aurélien Paret-Peintre en attendant que la voiture de sa formation puisse le dépanner, trois kilomètres plus loin, avec sa monture de rechange. Le Tricolore s'est alors lancé dans une course-poursuite pour réintégrer le peloton.

Il s'est cependant fait une grande frayeur avec Aurélien Paret-Peintre quand une voiture de l'organisation a manqué de les faire chuter en se décalant sur la gauche de la route.

"J'ai failli prendre une voiture qui n'a pas regardé dans son rétro. J'ai vraiment eu très, très peur, c'était vraiment très dangereux", a-t-il raconté.

Le vainqueur de La Flèche wallonne, en avril, a finalement repris sa place au sein du peloton à 31,5 km de l'arrivée, juste avant l'entrée sur le circuit final.

Finalement, il a pris la neuvième place de l'étape, à trois secondes du vainqueur du jour Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).

"On sait que les choses ne peuvent pas forcément aller comme on veut. Ça arrive, le plus important, c'est de garder la tête froide, aujourd'hui c'est ce qu'on a fait", a-t-il assuré. "Et j'ai perdu peu de temps, donc mission accomplie."

Au classement général, Paul Seixas pointe à la sixième position, à 42 secondes du maillot jaune, le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike).

(Reportage de Vincent Daheron à Barcelone, édité par Benjamin Mallet)