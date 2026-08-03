Cyclisme/Tour de France Femmes-Sigrid Haugset remporte la 3e étape et prend le maillot jaune

(Actualisé avec déclarations et détails)

La Norvégienne Sigrid Haugset (Uno-X Mobility) s'est adjugée lundi la 3e étape du Tour de France femmes à Poligny (Jura) au terme d'une échappée en solitaire de plus de 80 km, s'emparant par la même occasion du maillot jaune.

Après deux premières étapes nerveuses, la journée promettait d'être exigeante avec le col de la Faucille (11,4km à 6,3%) positionné dix kilomètres après le départ réel de cette étape qui a vu les coureuses quitter Genève en Suisse et arriver en France.

Invaincue jusqu'ici, la sprinteuse Lorena Wiebes a été distancée dès cette première difficulté et a rapidement fait une croix sur ses ambitions de conserver le maillot jaune.

Les favorites pour le classement général avaient alors l'occasion de s'expliquer et dans la côte de Chaux-Champagny (1,8 km 6,4%), placée à 25 km de l'échéance, la dauphine de Lorena Wiebes, la Mauricienne Kim Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal) a placé une attaque, relayée par la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon // SRAM).

Un petit groupe composé de neuf coureuses expérimentées s'est constitué, fondant sur la femme de tête, Sigrid Haugset, échappée en solitaire, qui a compté jusqu'à 5 minutes d'avance.

La championne de Norvège a résisté à Lotte Kopecky (SD Worx-Protime), coureuse intercalée, incapable de combler son retard.

Sur le papier, le duel semblait pourtant déséquilibré entre la Norvégienne de 27 ans, une seule victoire dans sa carrière avant lundi, et Lotte Kopecky, double championne du monde, vainqueure d'étape sur les trois grands Tours.

Sigrid Haugset s'est toutefois imposée avec 1'24" d'avance sur Lotte Kopecky et 2'48" sur le groupe des favorites.

"Elle était à 10 secondes et j'étais prête à ce qu'elle me dépasse car je savais qu'elle pouvait arriver à toute vitesse, mais j'ai continué et j'ai résisté", a-t-elle expliqué au micro de France Télévisions.

CHALEUR ÉTOUFFANTE

Au classement général, elle devance Kim Le Court-Pienaar (+2'02") et Demi Vollering (+2'06"), à la veille d'un contre-la-montre qui s'annonce déjà décisif pour les prétendantes à la victoire finale.

Sigrid Haugset devient la première Norvégienne à revêtir le maillot jaune, devant sa famille, présente sur les routes du Tour.

"J'ai dit à mon père, qui fête aujourd'hui son anniversaire, que je lui offrirai des fleurs, mais je pensais plus au prix de la combativité. C'est incroyable", a-t-elle déclaré à la fin de l'étape.

Dépossédée du maillot jaune, Lorena Wiebes conserve cependant celui de meilleure sprinteuse, alors que la Néerlandaise Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) s'empare du maillot à pois de meilleure grimpeuse. L'Espagnole Paula Blasi (UAE Team L'IMAD) garde celui de meilleure jeune.

Comme lors des deux premières étapes helvétiques, la journée de lundi s'est déroulée dans une atmosphère étouffante, le mercure dépassant la barre des 35 degrés.

"C'était une plutôt longue journée. La chaleur, au bout d'un moment, ça a commencé à vraiment user l'organisme. Une des plus grosses batailles de la journée était de réussir à se rafraîchir", a fait remarquer Marion Brunel (Visma-Lease a bike).

La chaleur devrait persister mardi à l'occasion du contre-la-montre de 21 km en Côte-d'Or entre Gevrey-Chambertin et Dijon.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Benjamin Mallet)