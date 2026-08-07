Cyclisme/Tour de France Femmes-Niewiadoma dompte le Ventoux et s'empare du jaune

(Actualisé avec nouvelles déclarations, détails)

par Zhifan Liu

La Polonaise Katarzyna Niewiadoma a renversé vendredi le Tour de France Femmes en s'imposant au sommet du mont Ventoux lors de l’étape reine pour s'emparer du maillot jaune.

La grimpeuse de l'équipe Canyon//Sram, troisième au départ de l'étape avec un débours de 1'17" sur la maillot jaune Marlen Reusser (Movistar), a réalisé une ascension impressionnante sur les pentes impitoyables du mont Ventoux, dans le Vaucluse, au terme de cette étape partie de La Voulte-sur-Rhône, en Ardèche.

Victorieuse de sa première étape sur la Grande Boucle, elle a franchi la ligne avec 1'16" d'avance sur Demi Vollering (FDJ United-Suez), désormais sa dauphine au classement général, 1'42" sur Elisa Longo Borghini (UAE Team L'IMAD) et 1'46" sur Marlen Reusser.

"Cette victoire, je la dois à tous les gens qui m'ont accompagnée vers cette longue route sans victoire", a-t-elle déclaré après avoir levé les bras.

"Je suis tellement fatiguée, étonnée de ce qui est arrivé. (Dans l'ascension) J'ai regardé à ma droite et j'ai vu mes parents, qui sont venus me faire une surprise. J'ai vu mon père en pleurs, il était si fier de moi, c'était un grand moment."

Katarzyna Niewiadoma s'est dans un premier temps isolée en tête de course dans la première partie de l'ascension du "Géant de Provence", en compagnie de Marlen Reusser et Demi Vollering.

A 9,7 km du sommet, la Polonaise a ensuite surpris ses deux rivales qui laissaient chacune à l'autre le soin de faire la poursuite.

Impressionnante, la lauréate de l'édition 2024 du Tour de France Femmes comptait quasiment une minute d'avance au Chalet Reynard et n'a cessé de creuser l'écart sur ses deux poursuivantes.

Favorite pour la victoire finale à la suite de la défaillance de Pauline Ferrand-Prévot (Visma Lease a Bike), Demi Vollering a placé une accélération dans les dernières pentes du Ventoux pour décramponner Marlen Reusser et réduire l'écart au général.

Vainqueure du Tour de France Femmes 2023, la Néerlandaise avait concédé son titre l'année suivante à Katarzyna Niewiadoma pour quatre petites secondes.

LE VENTOUX, UN COL MYTHIQUE

Au classement général, la gagnante du jour compte désormais 15 secondes d'avance sur Demi Vollering et 39 secondes sur Marlen Reusser, à deux jours de l'arrivée à Nice, théâtre d'une dernière étape accidentée qui pourrait encore faire basculer le destin de ce Tour de France Femmes.

Escaladé pour la première fois par les hommes sur la Grande Boucle en 1951, le "mont chauve" figurait pour la première fois au parcours du Tour de France Femmes et a renforcé son statut de col de légende.

Avant le départ de l'étape reine, Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) avait publié sur son compte Instagram un cliché de sa première ascension du mont Ventoux réalisée en 2016, la Néerlandaise étant alors âgée de 14 ans.

"J'ai apprécié la montée du bas au sommet. C'est si spécial de rouler ici, de voir tous ces gens vous encourager qui sont venus en vélo ou à pied, ce qui est encore plus fou", s'est réjouie la porteuse du maillot à pois de meilleure grimpeuse.

Pauline Ferrand-Prévot a craqué dès les premiers kilomètres de l'ascension, confirmant qu'elle n'avait pas les mêmes jambes que lors de sa victoire sur la Grande Boucle l'an dernier.

La Rémoise de 34 ans accusait plus de 10 minutes de retard sur Katarzyna Niewiadoma à l'arrivée mais a tout de même profité des encouragements des spectateurs venus en masse.

"En voyant le public, le monde sur le bord de la route, c'était incroyable, j'en avais des frissons", a-t-elle déclaré dans un sourire au micro de France Télévisions.

"C'est magique, c'est tellement beau. On se sent tellement petit avec tout ce monde autour de vous. C'est très important d'avoir remporté cette étape", a abondé Katarzyna Niewiadoma, très émue après avoir retrouvé le maillot jaune.

(Reportage par Zhifan Liu)