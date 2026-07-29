Cyclisme/Tour de France Femmes: Ferrand-Prévot face à une concurrence accrue pour conserver son titre

Pauline Ferrand-Prévot aux JO 2024

par Zhifan Liu

Après avoir réalisé son "rêve de gamine" en 2025 suite à sa victoire ‌en jaune sur la Grande Boucle, la Française Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a bike) aura fort à faire pour réaliser le doublé sur le Tour de France Femmes qui s'élance samedi depuis ​Lausanne en Suisse pour neuf jours de course avant une arrivée à Nice (Alpes-Maritimes).

En 2026, la Rémoise de 34 ans a peu couru et n'est plus apparue en compétition officielle depuis le 9 mai dernier et la fin de la Vuelta, où elle a terminé à la 35e place.

Cette saison, elle a pris la deuxième place du Tour des Flandres puis s'est ​muée en coéquipière de luxe pour sa partenaire Marianne Vos sur Paris-Roubaix, terminant sur la troisième marche du podium d'un monument qu'elle avait remporté l'an dernier.

Fanny cette année, "PFP" aborde tout de même le Tour de France dans la peau de ​la femme à abattre, elle qui a fait de la Grande Boucle son objectif principal ⁠de la saison.

"Elle a été très discrète dans sa préparation mais nul doute qu'elle sera à 100% au départ du Tour et qu'elle restera l'une des grandissimes favorites ‌du classement général", estime Marion Rousse, la directrice de l'épreuve.

La victoire l'an dernier de Pauline Ferrand-Prévot, définitivement entrée dans le coeur du public français après son sacre olympique à Paris en 2024 en VTT, a fait entrer le Tour de France Femmes dans une autre dimension.

"Les gens sont ​très heureux de suivre des cyclistes féminines (...) Sur la dernière étape ‌à Châtel (l'an dernier), quand Pauline passe la ligne, on fait un pic à huit millions de téléspectateurs, le Tour de France ⁠Femmes (...) plaît", se félicite Marion Rousse, qui reconnaît que les bases du modèle économique de l'épreuve, qui fête sa cinquième édition sous sa nouvelle formule, sont "très très solides".

VOLLERING À L'AFFÛT

Le Tour de France Femmes 2025 a été suivi par près de 26 millions de téléspectateurs, un record selon le diffuseur officiel France Télévisions.

La mue du cyclisme féminin se traduit également par ⁠une densité inédite au sein du ‌peloton dans lequel plusieurs femmes peuvent prétendre à la victoire finale.

Parmi elles, la Néerlandaise Demi Vollering (FDJ United-Suez) lauréate de l'édition en 2023 et deuxième ⁠l'an dernier derrière Pauline Ferrand-Prévot et qui effectue jusqu'ici une saison XXL.

"J'ai l'impression qu'elle a passé un gros step mental, elle a dû bosser pour avoir cet instinct de guerrière ‌qui fait que rien ne peut lui arriver et qu'elle est en capacité de renverser les situations qui ont l'air perdues parfois", analyse Audrey Cordon-Ragot, ancienne ⁠spécialiste du contre-la-montre devenue consultante pour Eurosport.

Demi Vollering, 29 ans, s'est adjugée le Giro d'Italie en juin, renversant Anna Van Der ⁠Breggen (SD Worx-ProTime) lors de la 9e et ‌dernière étape. Championne d'Europe en titre, elle a également mis la main sur le Tour des Flandres, la Flèche Wallonne ainsi que Liège-Bastogne-Liège, alors que Pauline Ferrand-Prévot ne pouvait faire ​mieux qu'une 22e place sur la Doyenne.

Au sein d'une équipe française, la Néerlandaise pourra compter notamment sur ‌le soutien précieux de trois Tricolores : Juliette Berthet, Evita Muzic et la championne de France en titre Célia Géry, qui va découvrir les routes du Tour à tout juste 20 ans.

LE VENTOUX EN JUGE DE ​PAIX

La Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Zondacrypto), troisième l'an dernier et vainqueure finale en 2024, fait aussi figure de prétendante au même titre que la jeune Espagnole Paula Blasi (UAE Team ADQ), lauréate de la Vuelta 2026 et épouvantail de la compétition à 23 ans, selon Audrey Cordon Ragot.

"C'est une gamine qui semble ne pas connaître ses limites, elle peut venir contrecarrer ⁠les plans des (...) favorites."

Après les cols légendaires du Tourmalet en 2023, de l'Alpe d'Huez en 2024 et celui de la Madeleine escaladé l'an dernier, les cyclistes vont se frotter à une autre montée mythique : le Mont Ventoux qui culmine à 1.900 mètres d'altitude, toit de ce Tour de France Femmes.

Le Géant de Provence, juché à l'arrivée de la 7e étape devrait constituer le juge de paix de cette édition même si le suspens pourrait être encore entier au matin de la dernière étape, un circuit dans la ville de Nice qui verra les participantes grimper quatre fois le col d'Eze (7,7 km à 5,9 %).

Le parcours du Tour de France Femmes propose 1.175 km et 18.795 mètres de dénivelé positif du 1er au ​9 août.

(Reportage par Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)