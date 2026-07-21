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Cyclisme/Tour de France-Evenepoel savoure une victoire "douce-amère" après la chute de Lipowitz
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 20:21

par Vincent Daheron

THONON-LES-BAINS, Haute-Savoie, 21 juillet (Reuters) - L 'équipe Red Bull-Bora-hansgrohe a vécu une journée particulièrement contrastée mardi sur le Tour de France avec la victoire de Remco Evenepoel sur le contre-la-montre de la 16e étape, au cours duquel son coéquipier Florian Lipowitz a été contraint à l'abandon après une chute.

"C'est vraiment malheureux. C'est comme une victoire douce-amère", a confié Remco Evenepoel après sa deuxième victoire d'étape consécutive, deux jours après son triomphe au plateau de Solaison.

Le Belge s'est installé encore un peu dans le fauteuil de dauphin du maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), sur lequel il compte quatre minutes et 32 secondes de retard. Il possède surtout deux minutes et 19 secondes sur la troisième place détenue par le Mexicain Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).

Malgré sa forme montante au fil des jours, le troisième du Tour de France 2024 a reconnu qu'il ne se voyait pas détrôner Tadej Pogacar.

"Honnêtement, non", a-t-il répondu lorsqu'il a été interrogé sur une éventuelle victoire finale. "Je suis juste concentré sur ma propre place. Tadej (Pogacar) est en route pour gagner son cinquième Tour de France. C'est juste incroyable que je puisse me rapprocher un peu de lui."

Parti quelques minutes avant lui, Florian Lipowitz a vu son Tour de France s'achever brutalement lors d'une chute dans un virage à droite, à un peu plus de six kilomètres de l'arrivée.

L'Allemand était cinquième du classement général après deux semaines de course.

"Le sentiment est un peu bizarre", a concédé son directeur sportif Patxi Vila. "D'un côté, on est contents parce qu'on a gagné, de l'autre, on est tristes parce que Florian (Lipowitz) a eu cette chute."

Le coureur de 25 ans souffre d'un "traumatisme de la clavicule droite", a déclaré l'organisateur dans un communiqué.

Remco Evenepoel, qui partageait initialement le leadership avec Florian Lipowitz, a exprimé sa tristesse après l'abandon de son coéquipier.

"Il va beaucoup manquer à l'équipe", a-t-il dit en conférence de presse. "C'est vraiment dommage pour nous, en tant qu'équipe, de le perdre parce qu'il faisait évidemment un très bon Tour de France. C'est un moment super triste."

(Reportage de Vincent Daheron à Thonon-les-Bains, édité par Sophie Louet)

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