Cyclisme-Seixas sera au départ du Tour de France

Le jeune prodige français Paul Seixas sera au départ de son premier Tour de France l'été prochain, a annoncé lundi son équipe Decathlon CMA CGM.

L'équipe tricolore a dévoilé la nouvelle dans une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle le Lyonnais de 19 ans annonce à ses grands-parents qu'il prendra le départ de la Grande boucle le 4 juillet prochain à Barcelone (Espagne).

Paul Seixas s'est déjà imposé parmi les meilleurs cyclistes du monde cette saison. Depuis le début de l'année, le Lyonnais compte sept victoires en 15 jours de courses et quelques accessits de prestige.

Vainqueur d'une étape au Tour d'Algarve, son premier succès professionnel, il a remporté la Faun-Ardèche Classic avant de prendre la deuxième place des Strade Bianche derrière Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) puis d'exploser au Tour du Pays basque, où il est devenu le premier Français à triompher sur une course à étapes de niveau World Tour (première division mondiale) depuis 2007.

En plus du classement général, il s'est adjugé trois étapes.

Plus récemment, il a confirmé ses prédispositions en remportant la Flèche wallonne et en terminant deuxième de Liège-Bastogne-Liège, derrière Tadej Pogacar. En Belgique, pour son deuxième monument seulement - les cinq courses d'un jour les plus prestigieuses du calendrier -, Paul Seixas a été le seul à suivre le quadruple vainqueur du Tour de France lorsque celui-ci a attaqué sèchement dans la côte de la Redoute.

Le Tricolore va participer pour la première fois à un grand tour, sur trois semaines, alors qu'il n'est passé professionnel qu'au début de l'année dernière.

Paul Seixas commence déjà à se faire un nom au-delà du milieu du cyclisme dans un pays qui cherche un successeur à Bernard Hinault, dernier vainqueur français du Tour de France en 1985.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)