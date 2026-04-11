Cyclisme-Seixas remporte le Tour du Pays basque et met fin à une longue disette française

(Actualisé avec déclaration de Seixas)

Paul Seixas a remporté samedi le Tour du Pays basque à l'issue de la sixième et dernière étape et succède ainsi à Christophe Moreau, dernier vainqueur français d'une course à étapes du niveau World Tour lors du Critérium du Dauphiné 2007.

Le très prometteur coureur de l'équipe Decathlon CMA CGM, âgé de seulement 19 ans, a été impressionnant tout au long de la semaine et démontré qu'il avait franchi un nouveau palier, le plaçant déjà parmi les meilleurs coureurs de la planète.

Sous une pluie battante, Paul Seixas a terminé à la 21e place de la dernière étape du Tour du Pays basque, avec le panache qui le caractérise.

A 56 km de l'arrivée, le leader du général, imperméable sur le dos, a attaqué ses principaux rivaux pour la victoire finale dans les pentes de l'Elosua avant d'être finalement repris au pied de la dernière bosse de l'étape remportée par Andrew August (Ineos Grenadiers).

"Je suis tellement heureux d'être allé chercher la victoire. Ce n'était pas facile aujourd'hui mais je suis resté fort dans la tête toute la journée. J'ai toujours gardé en tête ce que l'équipe a fait pour moi", a-t-il déclaré au micro du diffuseur à la fin de l'épreuve.

"C'était une semaine magnifique, qu'est-ce que je pouvais demander de plus ?", a-t-il ajouté.

Le Lyonnais remporte le Tour du Pays basque avec 2'30" d'avance sur Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), troisième du dernier Tour de France, et 2'33" sur Tobias Johannessen (Uno-X Pro), respectivement deuxième et troisième de l'épreuve.

Paul Seixas a écrasé la concurrence en remportant trois étapes. D'abord les deux premières : un contre-la-montre de 13,8 km autour de Bilbao (Espagne), qu'il a parcouru 23 secondes plus vite que son compatriote Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers), puis une étape de montagne lors de laquelle il a assommé la concurrence, s'imposant avec une minute et 25 secondes sur les autres prétendants à la victoire finale.

Il a de nouveau levé les bras vendredi sur l'étape reine de la semaine.

Le plateau des engagés comptait pourtant quelques habitués des podiums des grands tours en l'absence de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Le Mexicain Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG), deuxième du dernier Tour d'Italie, et l'Espagnol Juan Ayuso (Lidl-Trek), troisième de la Vuelta 2022, ont cependant abandonné, respectivement lors de la troisième et quatrième étape.

Mais les deux coureurs se trouvaient déjà loin du jeune Tricolore au classement général.

Prodige annoncé du cyclisme français, Paul Seixas avait déjà réussi l'an passé une très belle fin de première saison professionnelle avec notamment une médaille de bronze aux championnats d'Europe derrière Tadej Pogacar et Remco Evenepoel et une septième place au Tour de Lombardie, son premier monument - les cinq courses d'un jour les plus prestigieuses.

Son début d'année 2026 est déjà excellent. Vainqueur de son premier succès professionnel sur une étape du Tour d'Algarve en février, il a ensuite remporté la Faun-Ardèche Classic avec une marge impressionnante avant de prendre la deuxième place des Strade Bianche derrière le quadruple vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar.

Grâce à son Tour du Pays basque réussi, le coureur de Decathlon CMA CGM compte désormais six victoires.

Il poursuivra sa saison sur les classiques ardennaises à la fin du mois avec La Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège. La suite de son programme sera annoncée par la suite avec, peut-être, une première participation au Tour de France dans le viseur.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)