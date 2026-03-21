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Cyclisme : Pogacar remporte Milan-San Remo pour la première fois
information fournie par Reuters 21/03/2026 à 18:13

Tadej Pogacar a encore enrichi son palmarès samedi en battant le Britannique Tom Pidcock d'une demi-roue pour remporter pour la première fois la classique Milan-San Remo, longue de 298 km.

Le Slovène de 27 ans, qui a remporté son quatrième Tour de France l'année dernière, a pourtant chuté à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, ce qui lui a valu un short déchiré et des éraflures à la jambe.

En dépit de ce coup du sort, il a réussi à rester aux avant-postes dans la dernière côte et a réglé au sprint Tom Pidcock dans la dernière ligne droite.

Le Belge Wout van Aert, également impliqué dans la chute, a terminé troisième.

"Ce n'est pas ma plus belle victoire, car je vais devoir panser mes blessures. Mais je suis très heureux de l'avoir remportée", a déclaré Tadej Pogacar, qui compte désormais à son palmarès quatre des cinq "monuments". Seul Paris-Roubaix se refuse encore à lui.

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore ; version française Tangi Salaün)

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