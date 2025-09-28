Cyclisme-Pogacar conserve son titre mondial après une nouvelle démonstration

Championnats du Monde sur route 2025

Tadej Pogacar s'est imposé en solitaire dimanche à Kigali pour signer un deuxième titre mondial consécutif sur la course en ligne devant le Belge Remco Evenepoel et l'Irlandais Ben Healy.

Le Slovène de 27 ans est le quatrième coureur au XXIe siècle à conserver sa couronne mondiale et le premier depuis le Français Julian Alaphilippe, vainqueur en 2020 et 2021.

Sacré l'an dernier à Zurich (Suisse) en attaquant à 100 km de l'arrivée et en parcourant les 50 derniers en solitaire, "Pogi" a fait encore mieux dimanche.

Dans la capitale rwandaise, il a accéléré dans le mont Kigali (5,9 km à 6,9% de pente moyenne), à 104 km du terme d'un parcours comprenant 267,5 km et 5.475 m de dénivelé positif.

Seuls ses coéquipiers tout au long de la saison chez UAE Team Emirates-XRG, le Mexicain Isaac Del Toro et l'Espagnol Juan Ayuso, sont parvenus, un temps, à le suivre. Ayuso a été le premier à craquer cinq kilomètres plus loin tandis que Del Toro a lâché prise à 67 km de l'arrivée.

Tadej Pogacar a maintenu un écart aux alentours de la minute sur un groupe de cinq puis de trois poursuivants, composé de Remco Evenepoel, Ben Healy et Mattias Skjelmose. Ils ne sont jamais parvenus à le rejoindre malgré un travail conséquent du premier nommé.

Le Belge, champion du monde 2022, a été ennuyé par plusieurs problèmes mécaniques mais s'est ensuite extirpé du groupe de chasse à une vingtaine de kilomètres pour aller chercher la médaille d'argent.

Ben Healy a lâché Mattias Skjelmose à un peu plus de cinq kilomètres de l'arrivée pour empocher la médaille de bronze.

17E VICTOIRE DE LA SAISON

Deux mois après avoir quitté le Tour de France fort d'un quatrième succès mais marqué par une grande lassitude physique et mentale, Tadej Pogacar a une nouvelle fois confirmé sa domination sur le peloton international.

C'est sa 17e victoire de la saison après, notamment, ses succès au Tour des Flandres, à Liège-Bastogne-Liège ainsi que ses quatre victoires d'étapes et le général du Tour de France.

Il a également rebondi après son échec au championnat du monde du contre-la-montre, dimanche dernier, lors duquel il a terminé 4e et a été dépassé par Remco Evenepoel, pourtant parti deux minutes et trente secondes après lui.

Le Slovène devrait désormais se projeter sur les championnats d'Europe organisés dans la Drôme et en Ardèche dimanche prochain, puis sur le Tour de Lombardie où il tentera d'égaler le record de cinq victoires détenu par l'Italien Fausto Coppi.

Les Français ont vécu une course difficile, à l'image de Julian Alaphilippe et Louis Barré, malades et qui ont abandonné rapidement.

