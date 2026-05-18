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Cyclisme-Le Tour de France 2028 s'élancera de Reims
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 15:17

Le grand départ du Tour de France 2028 sera donné à Reims (Marne) le 24 juin 2028, a annoncé lundi l'organisateur Amaury Sport Organisation (ASO).

Après l’Espagne en 2026 et le Royaume-Uni en 2027, le Tour de France masculin s'élancera de nouveau de l'Hexagone pour sa 115e édition, avec les quatres premières étapes dans la région Grand-Est.

Reims fut déjà la ville de départ du Tour de France en 1956.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

Sport
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