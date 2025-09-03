Cyclisme-Le syndicat des coureurs dénonce les actions des manifestants sur la Vuelta

(Actualisé avec arrivée 11e étape perturbée)

Le CPA (Cyclistes professionnels associés), le syndicat des coureurs professionnels, a condamné mercredi "les actions qui mettent en danger l'intégrité des coureurs" alors que plusieurs manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu depuis le départ du Tour d'Espagne.

Le 27 août, l'équipe Israel Premier-Tech avait été ralentie lors du contre-la-montre par équipes de la cinquième étape par des manifestants munis de drapeaux palestiniens tandis que mardi, lors de la 10e étape, certains ont traversé la route, provoquant la chute de l'Italien Simone Petilli (Intermarché-Wanty).

Mercredi matin, le peloton a mis pied à terre pendant le départ fictif à Bilbao après que des manifestants ont investi la route en brandissant une banderole avant d'être repoussés par les forces de l'ordre.

"L'Association des coureurs professionnels (CPA) tient à exprimer sa profonde inquiétude et sa ferme condamnation des actes qui ont mis en danger les coureurs lors de la Vuelta", a déclaré le syndicat dans un communiqué. "Il est inacceptable que des associations, quelles que soient leur nature ou leurs motivations, se permettent de compromettre la sécurité et l'intégrité physique des athlètes sur la route."

"[Les coureurs] sont confrontés quotidiennement à des défis physiques extrêmes, et il est inacceptable que des menaces extérieures viennent s'ajouter à ces difficultés", a poursuivi le CPA. "Le CPA ne tolèrera jamais les actions irresponsables et dangereuses d'une minorité qui mettent en danger la vie de ses membres."

"Tout le monde a le droit de manifester, mais cela ne peut se faire au détriment des athlètes qui font leur travail."

Quelques heures après la publication du communiqué, l'arrivée de la 11e étape à Bilbao, où étaient massés de nombreux spectateurs munis de drapeaux palestiniens, a été perturbée.

"Suite à des incidents sur la ligne d'arrivée, nous avons décidé de prendre les temps à 3 kilomètres de la ligne. Il n'y aura pas de vainqueur d'étape", a annoncé l'organisateur du Tour d'Espagne alors qu'il restait environ une vingtaine de kilomètres à parcourir. "Nous attribuerons les points pour le classement de la montagne et le sprint intermédiaire, mais pas sur la ligne d'arrivée."

Lors du dernier Tour de France, un manifestant portant un t-shirt avec le message "Israël hors du Tour" avait fait irruption dans la dernière ligne droite, à Toulouse (Haute-Garonne) de la 11e étape avant d'être maîtrisé par un membre de l'organisation.

