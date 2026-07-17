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Cyclisme: Le Suisse Mauro Schmid remporte la 13e étape du Tour de France
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 17:39

Cyclisme - Tour de France - 13e étape - De Dole à Belfort

Cyclisme - Tour de France - 13e étape - De Dole à Belfort

Le ​Suisse Mauro Schmid (Jayco-Alula) ​a ⁠remporté vendredi ‌la 13e étape du ​Tour ‌de France, ⁠la plus longue de ⁠cette ‌113e édition ⁠avec ‌205,8 ⁠km entre Dole (Jura) ⁠et ‌Belfort (Territoire de Belfort), ​devant ‌le Colombien Harold ​Tejada (XDS-Astana) ⁠et le Britannique Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5).

(Reportage de Vincent Daheron à ​Belfort)

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