Cyclisme: Le Suisse Mauro Schmid remporte la 13e étape du Tour de France

Cyclisme - Tour de France - 13e étape - De Dole à Belfort
Le Suisse Mauro Schmid (Jayco-Alula) a remporté vendredi la 13e étape du Tour de France, la plus longue de cette 113e édition avec 205,8 km entre Dole (Jura) et Belfort (Territoire de Belfort), devant le Colombien Harold Tejada (XDS-Astana) et le Britannique Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5).
(Reportage de Vincent Daheron à Belfort)
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