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Cyclisme-Le Slovène Tadej Pogacar remporte la 6e étape du Tour de France
information fournie par Reuters•09/07/2026 à 17:14
Le
Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a remporté jeudi
la sixième étape du Tour de France, longue de 186,2 km entre Pau
(Pyrénées-Atlantiques) et Gavarnie-Gèdre (Hautes-Pyrénées), et
creusé de premiers écarts importants sur ses concurrents au
classement général.
La pression monte, mais pas pour le sélectionneur marocain. Interrogé à l’arrivée de ses joueurs au stade de Foxborough, Mohamed Ouahbi s’est montré très confiant avant de défier l’équipe de France en quarts de finale de la Coupe du monde. Embed x.com… TJ pour ...
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information fournie par France 24•09.07.2026•21:30•
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