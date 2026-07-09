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Cyclisme-Le Slovène Tadej Pogacar remporte la 6e étape du Tour de France
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 17:14

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a remporté jeudi la sixième étape du Tour de France, longue de 186,2 km entre Pau (Pyrénées-Atlantiques) et Gavarnie-Gèdre (Hautes-Pyrénées), et creusé de premiers écarts importants sur ses concurrents au classement général.

(Reportage de Vincent Daheron à Gavarnie-Gèdre)

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