Canicule: la vigilance rouge dans l'Ouest vendredi s'étendra samedi

Des pompiers luttent contre un incendie devant un camping à Villeneuve-lès-Béziers, le 9 juillet 2026 dans l'Hérault ( AFP / Gabriel BOUYS )

Neuf départements de l'Ouest basculent en vigilance rouge vendredi dans le cadre de la troisième canicule en deux mois, qui se durcira encore samedi et va persister au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine dans le pays, où les feux de végétation se multiplient.

Vingt-quatre départements du quart nord-ouest de la France seront placés en vigilance rouge canicule samedi, a annoncé Météo-France vendredi dans son bulletin de 06H00, et 56 autres en orange.

Pour l'heure, vendredi, 72 départements sont en orange, indique l'organisme, qui prévoit dans l'après-midi "38 à 40°C du Poitou-Charentes au sud des régions Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire". Et anticipe entre 36 et 38°C ailleurs sur la moitié nord, dont 37°C à Paris.

Seuls la Corse, la Côte d'Azur, le nord et quelques départements de montagne seront épargnés par les températures extrêmes.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera vendredi matin une cellule interministérielle de crise consacrée à cette nouvelle canicule. Le Haut Conseil pour le climat a alerté jeudi la France sur ses politiques "insuffisantes", aussi bien en matière de décarbonation que d'adaptation.

Jeudi, la température moyenne calculée par Météo-France dans l'Hexagone a été de 27°C. Elle devrait augmenter dans les prochains jours et se rapprocher du record historique de 30°C enregistré les 24 et 25 juin, au pic du deuxième épisode caniculaire.

Le maximum a été atteint à Narbonne (Aude) avec 41,2°C, et des températures remarquables ont été enregistrées en Bretagne, avec notamment 36,8°C à Vannes.

Il s'agit du troisième épisode caniculaire en moins de deux mois, et Météo-France estime qu'il devrait se prolonger "jusqu'en milieu de semaine prochaine au moins, même si un début de baisse des températures semble s'amorcer sur la façade ouest du pays mardi ou mercredi".

Sans-abris vulnérables

Les plus vulnérables sont soumis à une rude épreuve, comme ces familles de sans-abris qui se sont réfugiées dans un gymnase semi-enterré en plein coeur de Lyon, ouvert en urgence avec 50 lits jeudi, afin de leur permettre de passer une nuit à une température de 23 à 25°C.

"La demande augmente et cela ne va pas s'arranger dans les jours qui viennent", a redouté le préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes Etienne Guyot, venu remercier, avec le maire écologiste Grégory Doucet, la vingtaine de bénévoles de la Croix-Rouge mobilisés sur ce site.

"Nous sommes prêts à y répondre", a assuré le maire: au total, la préfecture et la Ville ont ouvert ces derniers jours dans l'urgence 190 places la nuit pour les SDF, dans des gymnases, des centres ou des hôtels.

"C'est vraiment génial qu'on pense enfin à nous", lâche Mélina, 22 ans "à la rue depuis quatre ans", assise sur un lit de camp du gymnase, où la température ne dépasse pas les 25 degrés.

Une fenêtre aux volets fermés pour protéger le logement contre le soleil, le 8 juillet 2026 à Paris, lors d'une vague de chaleur en France ( AFP / JOEL SAGET )

L'Association des médecins urgentistes de France (Amuf) a réclamé jeudi "l'annulation immédiate ou le report des compétitions sportives exigeantes prévues en extérieur", afin de préserver le système de soins. Le triathlon Half Ironman de Versailles, prévu dimanche, a déjà été annulé.

Sécheresse et incendie

Autre conséquence de la canicule couplée à la sécheresse: le front des incendies reste actif, alimenté parfois par le vent.

A Die, dans la Drôme, le feu progresse depuis sept jours dans une zone escarpée et inhabitée non loin des premiers contreforts du Vercors. Malgré les efforts acharnés de quelque 570 pompiers, la surface parcourue est passée jeudi de 3.000 à 3.500 hectares et 400 personnes ont dû être évacuées, notamment d'un camping, face à l'avancée des flammes.

Météo-France a qualifié d'"inédite" la situation des incendies jeudi, avec "59 départements concernés par un danger élevé à très élevé" de feux de forêt.

Vagues de chaleur recensées en France et indicateur thermique national quotidien (au-dessus de 23,4°C), selon les données de Météo-France depuis 1947 ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

"Plus de 325 départs de feu ont été recensés sur l'ensemble du territoire" mercredi, a souligné Laurent Nuñez sur X. Le ministre de l'Intérieur appelle à la "solidarité" des employeurs pour libérer les sapeurs-pompiers volontaires et faciliter leur mobilisation.

En Savoie, plus de 5.000 personnes sont bloquées dans les villages montagnards du Planay et de Pralognan-la-Vanoise à 1.400 m d'altitude, la route y menant ayant été fermée à cause d'un feu de forêt qui rend les roches le surplombant instables. C'est cet incendie qui avait coûté la vie mercredi à un pompier volontaire de 22 ans, emporté par un rocher.

En revanche dans les Pyrénées-Orientales, où le feu a parcouru près de 5.000 hectares, la situation "s'améliore de jour en jour", a indiqué jeudi la préfecture, et les habitants de neuf communes évacuées devaient réintégrer leurs logements en soirée.