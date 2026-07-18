Cyclisme-Le Slovène Tadej Pogacar remporte la 14e étape du Tour de France

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a remporté samedi la 14e étape du Tour de France, longue de 155,3 km entre Mulhouse (Haut-Rhin) et Le Markstein (Haut-Rhin), devant le Mexicain Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) et le Français Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

Le maillot jaune creuse encore un peu plus son avance en tête du classement général.

(Reportage de Vincent Daheron au Markstein)