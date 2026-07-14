Cyclisme-Le Slovène Tadej Pogacar remporte la 10e étape du Tour de France

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a signé mardi sa troisième victoire dans le Tour de France 2026 en remportant la 10e étape, longue de 166,6 km entre Aurillac (Cantal) et Le Lioran (Cantal), devant le Belge Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) et le Français Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

Le quadruple vainqueur de la Grande boucle creuse ainsi son avance en tête du classement général.

(Reportage de Vincent Daheron)