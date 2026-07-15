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Cyclisme: Le Norvégien Soren Waerenskjold remporte la 11e étape du Tour de France
information fournie par Reuters•15/07/2026 à 17:21
Tour de France
Le Norvégien Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) a remporté mercredi la 11e étape du Tour de France, longue de 161,3 km entre Vichy (Allier) et Nevers (Nièvre), devant le Néerlandais Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) et le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech).
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Le Norvégien Soren Waerenskjold (Uno-X) a remporté au sprint la onzième étape du Tour de France, la plus rapide de l'histoire avec une moyenne de 50,91 km/h, en devançant le Néerlandais Olav Kooij et le Belge Jasper Philipsen, mercredi à Nevers. La précédente meilleure ...
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