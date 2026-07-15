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Cyclisme: Le Norvégien Soren Waerenskjold remporte la 11e étape du Tour de France
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 17:21

Tour de France

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Le Norvégien Soren ​Waerenskjold (Uno-X ​Mobility) a ⁠remporté mercredi ‌la 11e étape ​du ‌Tour de ⁠France, longue de ⁠161,3 ‌km entre ⁠Vichy (Allier) ‌et ⁠Nevers (Nièvre), devant le ⁠Néerlandais ‌Olav Kooij (Decathlon ​CMA ‌CGM) et le ​Belge ⁠Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech).

(Reportage de Vincent Daheron à ​Nevers)

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