Cyclisme-Le jeune prodige Paul Seixas participera à son premier Tour de France

(Actualisé avec détails, déclarations)

Le jeune prodige français Paul Seixas sera au départ de son premier Tour de France l'été prochain, a annoncé lundi son équipe Decathlon CMA CGM.

L'équipe tricolore a dévoilé la nouvelle dans une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle le Lyonnais de 19 ans annonce à ses grands-parents qu'il prendra le départ de la Grande boucle le 4 juillet prochain à Barcelone (Espagne).

"Je suis vraiment très heureux d’annoncer que je vais participer au prochain Tour de France. C’est mon rêve d’enfant, quelque chose que j’ai souvent imaginé et c’est désormais tout proche. Je n’ai que 19 ans mais, comme je l’ai déjà dit, l’âge n’est ni un frein ni une excuse", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Cette décision, prise en concertation avec la direction de l’équipe, a été mûrement réfléchie et s'est construite collectivement ces derniers jours. Mes résultats depuis le début de saison m’ont donné beaucoup de confiance ; je me sens prêt et j’aurai des objectifs ambitieux."

Paul Seixas s'est déjà imposé parmi les meilleurs cyclistes du monde cette saison. Depuis le début de l'année, il compte sept victoires en 15 jours de courses et quelques accessits de prestige.

Vainqueur d'une étape au Tour d'Algarve, son premier succès professionnel, il a remporté la Faun-Ardèche Classic avant de prendre la deuxième place des Strade Bianche derrière Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) puis d'exploser au Tour du Pays basque, où il est devenu le premier Français à triompher sur une course à étapes de niveau World Tour (première division mondiale) depuis 2007.

En plus du classement général, il s'est adjugé trois étapes.

Plus récemment, il a confirmé ses prédispositions en remportant la Flèche wallonne et en terminant deuxième de Liège-Bastogne-Liège, derrière Tadej Pogacar. En Belgique, pour son deuxième monument seulement - les cinq courses d'un jour les plus prestigieuses du calendrier -, Paul Seixas a été le seul à suivre le quadruple vainqueur du Tour de France lorsque celui-ci a attaqué sèchement dans la côte de la Redoute.

"Il a réalisé un début de saison remarquable et figure déjà parmi les meilleurs coureurs du monde. Et les meilleurs ont vocation à être alignés sur la plus grande course du calendrier : le Tour de France", a expliqué Dominique Serieys, le directeur général de l'équipe Decathlon CMA CGM, dans un communiqué.

"Avec beaucoup d’humilité, dans une logique d’apprentissage, Paul prendra le départ de Barcelone avec de réelles ambitions pour atteindre le meilleur résultat possible au classement général."

Le Tricolore va participer pour la première fois à un grand tour, sur trois semaines, alors qu'il n'est passé professionnel qu'au début de l'année dernière.

Paul Seixas commence déjà à se faire un nom au-delà du milieu du cyclisme dans un pays qui cherche un successeur à Bernard Hinault, dernier vainqueur français du Tour de France en 1985.

"Ce n’est pas mon état d’esprit ni ma conception du cyclisme de m’aligner sur le Tour de France dans un seul objectif de découverte et je viserai le meilleur classement possible", a ajouté le jeune grimpeur.

L'équipe Decathlon CMA CGM a également précisé que le vainqueur du Tour de l'Avenir 2025 prendrait le départ du Tour Auvergne-Rhône-Alpes (anciennement Critérium du Dauphiné) le mois prochain pour préparer le Tour de France.

En fin de saison, Paul Seixas participera au Grand Prix de Québec, de Montréal, aux Mondiaux en cas de sélection en équipe de France puis au Tour de Lombardie.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)