Cyclisme-Le Danois Jonas Vingegaard remporte son premier Tour d'Espagne

Vuelta a Espana - Étape 20 - Robledo de Chavela à Bola del Mundo

(Reuters) -Le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) a remporté dimanche le Tour d'Espagne pour la première fois de sa carrière, près d'un mois et demi après sa deuxième place sur le Tour de France, en devançant le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) et le Britannique Thomas Pidcock (Q36.5).

Double vainqueur du Tour de France (2022 et 2023), le coureur l'équipe Visma-Lease a bike, 28 ans, ajoute un troisième grand tour à son palmarès, auquel manque désormais le Tour d'Italie.

Après avoir terminé deuxième du Tour de France en juillet dernier, pour la deuxième année consécutive, derrière le Slovène Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard a profité de l'absence de son rival sur les routes espagnoles pour retrouver la victoire, la sixième cette saison et la 42e de sa carrière.

Le grimpeur scandinave a porté le maillot rouge de leader au classement général pendant 14 jours, en trois séquences distinctes, et ne l'a plus lâché depuis le soir de la 10e étape.

Premier Danois vainqueur du Tour d'Espagne, Jonas Vingegaard a scellé sa victoire au général en remportant samedi la 20e étape, sa troisième sur cette 80e édition de la Vuelta.

Son premier poursuivant, Joao Almeida, qui avait abandonné sur le Tour de France en raison d'une fracture d'une côte, grimpe sur le podium d'un grand tour pour la deuxième fois de sa carrière après sa troisième place sur le Giro 2023.

Le podium est complété par le double champion olympique de VTT cross-country, Thomas Pidcock, qui monte pour la première fois sur la boîte d'un grand tour.

Même sans Tadej Pogacar, l'équipe UAE Team Emirates-XRG a posé sa patte sur ce Tour d'Espagne en remportant sept étapes : deux pour Jay Vine et Juan Ayuso, une pour Marc Soler et Joao Almeida ainsi qu'un contre-la-montre par équipes.

Dans le clan tricolore, Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) est le mieux classé au général avec une 19e place alors que David Gaudu (Groupama-FDJ) a remporté la troisième étape avant de porter une journée le maillot rouge de leader. Son coéquipier Brieuc Rolland a pris la troisième place de la 12e et de la 16 étape.

Le Tour d'Espagne a surtout été marqué par des perturbations causées par des manifestations pro-palestiniennes pour protester contre la présence de l'équipe Israel-Premier Tech.

Le contre-la-montre de la 18e étape a été raccourci pour des raisons de sécurité et l'arrivée de la 16e étape a été jugée mardi à huit kilomètres de la ligne initiale en raison de la présence de manifestants pro-palestiniens sur la route dans la dernière ascension de la journée.

La semaine précédente, lors de la 11e étape, les organisateurs avaient déjà décidé de ne désigner aucun vainqueur et de figer les temps pour le classement général à 3 km de la ligne tandis que la formation israélienne avait été ralentie lors du contre-la-montre par équipes de la cinquième étape.

(Rédigé par Vincent Daheron)