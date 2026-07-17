Cyclisme-Le col du Haag, le nouvelle trouvaille du Tour de France

par Vincent Daheron

La 14e étape du Tour de France mettra à l'honneur samedi le col du Haag, une montée inédite du massif des Vosges amenée à devenir emblématique dans les prochaines éditions de la Grande boucle.

Le sommet du col du Haag sera placé à 5,9 km de l'arrivée d'une étape longue de 155,3 km entre Mulhouse (Haut-Rhin) et Le Markstein (Haut-Rhin).

À l'image du col de la Loze, gravi pour la première fois sur le Tour de France 2020, le col du Haag est "une route forestière transformée en voie verte", explique Thierry Gouvenou, le directeur de course de l'épreuve.

"Ce sera vraiment une découverte, quelque chose qu'on a en tête depuis longtemps", dit-il. "Je pense que ça va être la montée la plus difficile des Vosges."

Cette ascension de première catégorie est longue de 11,2 km avec 7,3% de pente moyenne.

"Il y a souvent des pentes à 12, 13%, donc ça va être de vrais tremplins pour attaquer, pour craquer", ajoute Thierry Gouvenou.

Le col du Haag sera la dernière des quatre difficultés au programme d'une journée qui comporte pas moins de 3.800 m de dénivelé positif.

Les prétendants à la victoire finale sur cette 113e édition du Tour de France ont reconnu ce nouveau col pour éviter toute mauvaise surprise sur les pentes les plus raides de cette ascension ombragée.

"J'ai fait la reconnaissance du circuit final et c'est une très, très belle région", a déclaré le maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), jeudi, en conférence de presse.

"J'y étais avec Isaac (del Toro). On a fait un bel entraînement ensemble, on a beaucoup apprécié. C'était calme, avec de magnifiques paysages, de belles montées et descentes. Si tu grandis ici en tant que cycliste, je pense que tu dois être bon parce que c'est une belle région pour rouler."

Le quadruple vainqueur du Tour a déjà gagné au Markstein, en 2023, mais le col du Haag n'était pas encore au programme et le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) avait finalement remporté son deuxième Tour consécutif, le lendemain, à Paris.

Les organisateurs du Tour de France sont en tout cas fiers de leur trouvaille et s'attendent à de nombreuses attaques.

"C'est une montée inédite, spectaculaire, irrégulière, ce sera le juge de paix de la journée", assure Jean-Michel Monin, le responsable sportif de l'organisation. "Il est évident que les protagonistes du classement général ne manqueront pas de glaner quelques secondes."

(Reportage de Vincent Daheron à Belfort, édité par Sophie Louet)