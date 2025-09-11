Cyclisme: La Vuelta écourte le contre-la-montre de la 18e étape pour des raisons de sécurité

Des coureurs lors de la 13ème étape du Tour d'Espagne

(Reuters) -Le Tour d'Espagne a décidé de raccourcir le contre-la-montre individuel de la 18e étape prévue jeudi afin d'éviter de nouvelles perturbations de la course par des manifestants pro-palestiniens, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Le chrono programmé à Valladolid se déroulera sur un tracé de 12,2 km au lieu du parcours initial de 27,2 km.

"Dans le but d'assurer une meilleure protection de l'étape, les organisateurs de La Vuelta, en coordination avec la mairie de Valladolid et après consultation du collège des commissaires, ont décidé que le contre-la-montre de demain se disputera sur un parcours de 12,2 kilomètres", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

L'arrivée de la 16e étape a été jugée mardi à huit kilomètres de la ligne initiale en raison de la présence de manifestants pro-palestiniens sur la route dans la dernière ascension de la journée.

Mercredi dernier, lors de la 11e étape, les organisateurs avaient déjà décidé de ne désigner aucun vainqueur et de figer les temps pour le classement général à 3 km de la ligne en raison des perturbations causées par des manifestants pro-palestiniens à l'arrivée à Bilbao tandis que l'équipe Israel-Premier Tech avait été ralentie lors du contre-la-montre par équipes de la cinquième étape.

(Rédigé par Trevor Stynes, version française Vincent Daheron)