Cyclisme-L'Espagnol Mas remporte la Vuelta, son premier Grand Tour

Vuelta à l'Espagne
L'Espagnol Enric Mas a remporté dimanche la Vuelta, signant sa première victoire dans un Grand Tour.
Le coureur de l'équipe Movistar est le premier Espagnol à s'imposer dans cette course depuis Alberto Contador en 2014.
Enric Mas s'était pratiquement assuré la victoire en creusant l'écart sur ses rivaux samedi lors de l'avant-dernière étape dans les montagnes de la Sierra Nevada.
Trois fois deuxième de la Vuelta en 2018, 2021 et 2022, il monte enfin sur la plus haute marche du podium, devançant le Slovène Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) et son compatriote Felix Gall (Decathlon CMA-CGM).
Enric Mas avait hérité du maillot rouge de leader à l'issue de la huitième étape après la lourde chute du grand favori de l'épreuve, Tadej Pogacar, qui visait un triplé inédit après ses victoires au Giro et au Tour de France.
(Rédigé par Rohith Nair à Bangalore ; version française Tangi Salaün)
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