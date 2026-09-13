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Cyclisme-L'Espagnol Mas remporte la Vuelta, son premier Grand Tour
information fournie par Reuters 13/09/2026 à 21:03
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Vuelta à l'Espagne

Vuelta à l'Espagne

L'Espagnol Enric Mas a remporté ​dimanche la Vuelta, signant sa première victoire dans un Grand Tour.

Le coureur ​de l'équipe Movistar est le premier Espagnol à ​s'imposer dans cette ⁠course depuis Alberto Contador en 2014.

Enric ‌Mas s'était pratiquement assuré la victoire en creusant l'écart sur ​ses ‌rivaux samedi lors de l'avant-dernière ⁠étape dans les montagnes de la Sierra Nevada.

Trois fois deuxième de la ⁠Vuelta en ‌2018, 2021 et 2022, il ⁠monte enfin sur la plus ‌haute marche du podium, devançant ⁠le Slovène Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ⁠et son ‌compatriote Felix Gall (Decathlon CMA-CGM).

Enric Mas avait ​hérité du maillot ‌rouge de leader à l'issue de la huitième étape ​après la lourde chute du grand favori de l'épreuve, ⁠Tadej Pogacar, qui visait un triplé inédit après ses victoires au Giro et au Tour de France.

(Rédigé par Rohith Nair à Bangalore ; version française ​Tangi Salaün)

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