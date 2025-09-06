 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cyclisme-L'équipe Israel-Premier Tech retire la mention de l'Etat hébreu de son maillot
information fournie par Reuters 06/09/2025 à 15:38

L'équipe de cyclisme Israel-Premier Tech a modifié samedi les maillots de ses coureurs à l'occasion de la 14e étape du Tour d'Espagne, retirant la mention "Israël", après que la Vuelta a été perturbée par des manifestations pro-palestiniennes.

Cette mesure a été prise "dans le but de donner la priorité à la sécurité de nos coureurs et de tout le peloton, à la lumière de la nature dangereuse de certaines manifestations sur la Vuelta", explique l'équipe israélienne dans un communiqué.

La formation a ajouté que le nom de l'équipe restait "Israel-Premier Tech".

Plusieurs incidents ont émaillé les routes du Tour d'Espagne dont la 11e étape mercredi a dû être écourtée en raison de la présence massive de manifestants pro-palestiniens aux abords de la ligne d'arrivée à Bilbao.

Le 27 août, la formation israélienne avait été ralentie lors du contre-la-montre par équipes de la cinquième étape par des manifestants munis de drapeaux palestiniens tandis que mardi, lors de la 10e étape, certains ont traversé la route, provoquant la chute de l'Italien Simone Petilli (Intermarché-Wanty).

(Reportage de Chiranjit Ojha à Bengaluru; version française Zhifan Liu)

Sport
