 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cyclisme-L'équipe de Pogacar impose déjà sa loi sur le Tour de France
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 19:27

par Vincent Daheron

Le Slovène Tadej Pogacar a confirmé lundi la mainmise de son équipe UAE Team Emirates-XRG sur la 113e édition du Tour de France en remportant la troisième étape, 24 heures après le succès de son coéquipier Isaac del Toro.

Dimanche, à Barcelone, le quadruple vainqueur du Tour avait offert à son lieutenant mexicain sa première victoire sur la Grande boucle. Le duo avait alors franchi la ligne grand sourire, "Pogi", affublé de son maillot à pois, semblait plus heureux encore que s'il s'était imposé lui-même.

Mais lundi, le patron du peloton n'a laissé la victoire à personne et les rôles se sont inversés. Isaac del Toro a lancé son leader, qui a déclenché son attaque décisive à 200 mètres de l'arrivée jugée dans la station pyrénéenne des Angles (Pyrénées-Orientales), faisant coup double en s'emparant du maillot jaune.

"On a inversé les rôles par rapport à hier", a réagi Isaac del Toro après l'étape. "On essaie de maintenir cette dynamique, mais ce n'est pas facile."

"Je suis super content d'avoir cette dynamique avec lui et super fier d'être capable de lui donner un coup de main."

La victoire d'étape n'était pourtant pas dans la stratégie initiale de l'équipe, à en croire les différentes déclarations d'après-course.

"On est ici pour jouer la victoire, et on a vu à la moitié de l'étape qu'on avait la possibilité de jouer l'étape, et de contrôler exactement ce qui se passerait", a expliqué Tadej Pogacar en conférence de presse.

Troisième du Tour 2023 et symbole d'une équipe émiratie particulièrement dense, Adam Yates partageait le discours de son leader.

"C'est toujours mieux d'avoir le contrôle que de ne pas l'avoir, donc on a pris les choses en main", a-t-il déclaré.

"Ce n'était pas vraiment le plan de jouer l'étape. Les gars ont fait un travail incroyable pour reprendre l'échappée. Si la composition de l'échappée avait été différente, on aurait été heureux de la laisser, mais quand il y a de forts coureurs, c'est toujours un danger."

Bien que le Tour n'en soit qu'à son commencement, le scénario d'une formation UAE Team Emirates-XRG omnipotente rappelle déjà les éditions précédentes.

(Reportage de Vincent Daheron aux Angles)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'eurodéputée Rima Hassan, lors d'une conférence de presse, Paris, le 3 avril 2026 ( AFP / Blanca CRUZ )
    Rima Hassan jugée à Paris pour apologie du terrorisme, manifestation devant le tribunal
    information fournie par AFP 07.07.2026 14:14 

    Des centaines de personnes se sont rassemblées sur le parvis du tribunal correctionnel de Paris pour soutenir l'eurodéputée LFI Rima Hassan, dont le procès pour apologie du terrorisme se tient mardi après-midi. La justice reproche à la militante pour la Palestine, ... Lire la suite

  • Des fleurs déposées à l'endroit où Mehdi Kessaci a été assassiné, le jour de ses obsèques à Marseille, le 18 novembre 2025 ( AFP / Christophe SIMON )
    Meurtre de Mehdi Kessaci: quatre nouveaux suspects mis en examen, portant à 11 leur nombre
    information fournie par AFP 07.07.2026 14:05 

    Nouvelle étape dans l'enquête sur le meurtre à Marseille de Mehdi Kessaci, frère d'une figure de la lutte contre le narcotrafic: quatre suspects, trois hommes et une femme, ont été mis en examen à Paris et placés en détention provisoire, portant à 11 leur nombre. ... Lire la suite

  • La Juventus accueille un ancien flop de Ligue 1
    La Juventus accueille un ancien flop de Ligue 1
    information fournie par So Foot 07.07.2026 13:54 

    Le chômage n’aura pas duré longtemps. Seulement un petit mois après son départ de l’AS Roma, Frederic Massara a été nommé directeur technique de la Juventus. Le club turinois l’a annoncé ce mardi à travers un communiqué. Il sera chargé de « superviser la gestion ... Lire la suite

  • Un peu de frustration chez un joueur des Bleus
    Un peu de frustration chez un joueur des Bleus
    information fournie par So Foot 07.07.2026 13:51 

    Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pendant que l’équipe de France brille et s’éclate à la Coupe du monde, ses remplaçants sont peu sollicités et ne le vivent pas forcément bien. C’est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery, qui n’a toujours pas disputé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank