Cyclisme-L'équipe de Pogacar impose déjà sa loi sur le Tour de France

par Vincent Daheron

Le Slovène Tadej Pogacar a confirmé lundi la mainmise de son équipe UAE Team Emirates-XRG sur la 113e édition du Tour de France en remportant la troisième étape, 24 heures après le succès de son coéquipier Isaac del Toro.

Dimanche, à Barcelone, le quadruple vainqueur du Tour avait offert à son lieutenant mexicain sa première victoire sur la Grande boucle. Le duo avait alors franchi la ligne grand sourire, "Pogi", affublé de son maillot à pois, semblait plus heureux encore que s'il s'était imposé lui-même.

Mais lundi, le patron du peloton n'a laissé la victoire à personne et les rôles se sont inversés. Isaac del Toro a lancé son leader, qui a déclenché son attaque décisive à 200 mètres de l'arrivée jugée dans la station pyrénéenne des Angles (Pyrénées-Orientales), faisant coup double en s'emparant du maillot jaune.

"On a inversé les rôles par rapport à hier", a réagi Isaac del Toro après l'étape. "On essaie de maintenir cette dynamique, mais ce n'est pas facile."

"Je suis super content d'avoir cette dynamique avec lui et super fier d'être capable de lui donner un coup de main."

La victoire d'étape n'était pourtant pas dans la stratégie initiale de l'équipe, à en croire les différentes déclarations d'après-course.

"On est ici pour jouer la victoire, et on a vu à la moitié de l'étape qu'on avait la possibilité de jouer l'étape, et de contrôler exactement ce qui se passerait", a expliqué Tadej Pogacar en conférence de presse.

Troisième du Tour 2023 et symbole d'une équipe émiratie particulièrement dense, Adam Yates partageait le discours de son leader.

"C'est toujours mieux d'avoir le contrôle que de ne pas l'avoir, donc on a pris les choses en main", a-t-il déclaré.

"Ce n'était pas vraiment le plan de jouer l'étape. Les gars ont fait un travail incroyable pour reprendre l'échappée. Si la composition de l'échappée avait été différente, on aurait été heureux de la laisser, mais quand il y a de forts coureurs, c'est toujours un danger."

Bien que le Tour n'en soit qu'à son commencement, le scénario d'une formation UAE Team Emirates-XRG omnipotente rappelle déjà les éditions précédentes.

(Reportage de Vincent Daheron aux Angles)