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Cyclisme-L'Équatorien Richard Carapaz remporte la 20e étape du Tour de France
information fournie par Reuters•25/07/2026 à 16:35
L'Équatorien
Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a remporté samedi la 20e
étape du Tour de France, longue de 170,9 km entre Le
Bourg-d'Oisans (Isère) et l'Alpe d'Huez (Isère), signant son
deuxième succès en trois jours.
(Reportage de Vincent Daheron à l'Alpe d'Huez, édité par Benoit
Van Overstraeten)
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