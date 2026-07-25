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Cyclisme-L'Équatorien Richard Carapaz remporte la 20e étape du Tour de France
information fournie par Reuters 25/07/2026 à 16:35
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L'Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a remporté samedi la 20e étape du Tour de France, longue de 170,9 km entre Le Bourg-d'Oisans (Isère) et l'Alpe d'Huez (Isère), signant son deuxième succès en trois jours.

(Reportage de Vincent Daheron à l'Alpe d'Huez, édité par Benoit Van Overstraeten)

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