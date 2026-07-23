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Cyclisme-L'Équatorien Richard Carapaz remporte la 18e étape du Tour de France
information fournie par Reuters•23/07/2026 à 17:25
ORCIÈRES-MERLETTE, Hautes-Alpes, 23 juillet (Reuters) -
L 'Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a remporté
jeudi la 18e étape du Tour de France, longue de 185,2 km entre
Voiron (Isère) et Orcières-Merlette (Hautes-Alpes), son deuxième
succès sur la Grande boucle.
(Reportage de Vincent Daheron à Orcières-Merlette)
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