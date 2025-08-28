 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cyclisme-Froome hospitalisé après une grave chute à l'entraînement
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 15:39

Tour de France

(Reuters) -Le quadruple vainqueur du Tour de France Chris Froome a été hospitalisé après une grave chute survenue mercredi à l'entraînement, a annoncé jeudi son équipe Israel-Premier Tech.

"Chris Froome a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Toulon hier après-midi à la suite d'un grave accident lors d'un entraînement (aucun autre cycliste ni véhicule n'était impliqué)", a déclaré jeudi la formation israélienne dans un communiqué.

"Heureusement, Chris est dans un état stable et n'a subi aucune blessure à la tête. Cependant, les examens ont confirmé un pneumothorax, cinq côtes cassées et une fracture des vertèbres lombaires, pour lesquelles il sera opéré cet après-midi."

Le Britannique de 40 ans, vainqueur du Tour en 2013, 2015, 2016 et 2017, avait déjà subi une grave chute en 2019 lors du Critérium du Dauphiné.

Chris Froome, qui a rejoint Israel-Premier Tech en 2021, n'a plus gagné depuis sa victoire au classement général du Tour d'Italie 2018.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)

Sport
