 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cyclisme-Ferrand-Prévot brigue un nouveau sacre sur Paris-Roubaix
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 13:44

Pauline Ferrand-Prévot aime bien les changements de plan de dernière minute : comme l'an passé, la Française sera dimanche au départ de Paris-Roubaix alors que "l'enfer du Nord" ne figurait pas à son programme initial.

En 2025, forte de sa deuxième place au Tour des Flandres, la championne olympique s'était présentée au départ de son premier Paris-Roubaix avec l'objectif d'aider sa coéquipière néerlandaise Marianne Vos.

Grâce à son sens de la course et une offensive opportune à 25 km de l'arrivée, "PFP" avait résisté pour l'emporter en solitaire et devenir la première Française à s'imposer sur le vélodrome de Roubaix depuis que la déclinaison féminine a été créée en 2021.

C'était alors sa première victoire sur la route depuis dix ans et sept ans après sa dernière saison complète dans la discipline. Entre-temps, la Rémoise avait été garnir un palmarès qui compte désormais 15 titres mondiaux toutes disciplines confondues et une médaille d'or olympique tant attendue en VTT lors des Jeux de Paris 2024.

Cette victoire l'avait lancée sur la route d'un sacre encore plus grand : le Tour de France Femmes qu'elle a écrasé l'été dernier en y ajoutant deux victoires d'étape.

En 2026, Paris-Roubaix ne figurait pas davantage à son programme de courses avant que son équipe Visma-Lease a bike n'annonce sa participation jeudi, quatre jours après une nouvelle deuxième place au Tour des Flandres.

"Pauline (Ferrand-Prévot) avait très envie de courir Paris-Roubaix. Son arrivée modifie naturellement la dynamique et nous offre encore plus d'options pendant la course", a estimé son directeur sportif Jan Boven sur le site de l'équipe. "Avec une équipe aussi solide et équilibrée, nous visons le meilleur résultat possible."

"Avec Marianne (Vos) et Pauline (Ferrand-Prévot), on a deux fortes cartes à jouer, mais ça ne veut pas dire que tout viendra automatiquement. C'est à nous de courir intelligemment et de continuer à se soutenir mutuellement autant que possible."

Marianne Vos, l'une des plus grandes cyclistes de tous les temps avec ses 258 victoires professionnelles, a terminé deuxième de Paris-Roubaix en 2021 puis quatrième des deux dernières éditions.

Après Paris-Roubaix, la Française de 34 ans, qui a prolongé en février jusqu'en 2028, se tournera vers les classiques ardennaises (La Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège) avant la saison des grands tours : d'abord le Tour d'Espagne début mai puis le Tour de France, son principal objectif, en août.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vers une année noire pour notre pouvoir d’achat ?
    Vers une année noire pour notre pouvoir d’achat ?
    information fournie par Ecorama 10.04.2026 14:05 

    Le pouvoir d’achat des Français pourrait reculer en 2026, une première depuis plus de dix ans. Dans ses dernières prévisions, l’OFCE évoque un contexte marqué par le retour de l’inflation et les effets du choc énergétique. Faut-il s’attendre à un ralentissement ... Lire la suite

  • Pourquoi l’or n’a-t-il pas joué son rôle de valeur refuge pendant la guerre en Iran ?
    Pourquoi l’or n’a-t-il pas joué son rôle de valeur refuge pendant la guerre en Iran ?
    information fournie par Ecorama 10.04.2026 14:00 

    En pleine montée des tensions géopolitiques, l’or n’a pas suivi la trajectoire attendue d’une valeur refuge. Le métal jaune a reculé, suscitant des interrogations sur les comportements des investisseurs et des banques centrales, comme la Banque de France. Comment ... Lire la suite

  • Un match que le PSG va vouloir reporter a été programmé
    Un match que le PSG va vouloir reporter a été programmé
    information fournie par So Foot 10.04.2026 13:58 

    Deux reports pour le prix d’un. Si la bande de Luis Enrique ne se sabote pas à Anfield, le calendrier de Ligue 1 pourrait encore être bouleversé (ou pas). La rencontre comptant pour la 32 e journée de Ligue 1 entre le PSG et Lorient, prévue le 2 mai, viendrait ... Lire la suite

  • Le Real Madrid dénonce une fake news
    Le Real Madrid dénonce une fake news
    information fournie par So Foot 10.04.2026 13:51 

    Alerte info : ça chouine encore en Espagne. Alors que la Cadena Ser a balancé dans l’émission El Larguero qu’ un gros changement se tramait à la direction sportive du Real Madrid , le club merengue a retroussé ses manches pour dézinguer cette nouvelle à travers ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank