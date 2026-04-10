Cyclisme-Ferrand-Prévot brigue un nouveau sacre sur Paris-Roubaix

Pauline Ferrand-Prévot aime bien les changements de plan de dernière minute : comme l'an passé, la Française sera dimanche au départ de Paris-Roubaix alors que "l'enfer du Nord" ne figurait pas à son programme initial.

En 2025, forte de sa deuxième place au Tour des Flandres, la championne olympique s'était présentée au départ de son premier Paris-Roubaix avec l'objectif d'aider sa coéquipière néerlandaise Marianne Vos.

Grâce à son sens de la course et une offensive opportune à 25 km de l'arrivée, "PFP" avait résisté pour l'emporter en solitaire et devenir la première Française à s'imposer sur le vélodrome de Roubaix depuis que la déclinaison féminine a été créée en 2021.

C'était alors sa première victoire sur la route depuis dix ans et sept ans après sa dernière saison complète dans la discipline. Entre-temps, la Rémoise avait été garnir un palmarès qui compte désormais 15 titres mondiaux toutes disciplines confondues et une médaille d'or olympique tant attendue en VTT lors des Jeux de Paris 2024.

Cette victoire l'avait lancée sur la route d'un sacre encore plus grand : le Tour de France Femmes qu'elle a écrasé l'été dernier en y ajoutant deux victoires d'étape.

En 2026, Paris-Roubaix ne figurait pas davantage à son programme de courses avant que son équipe Visma-Lease a bike n'annonce sa participation jeudi, quatre jours après une nouvelle deuxième place au Tour des Flandres.

"Pauline (Ferrand-Prévot) avait très envie de courir Paris-Roubaix. Son arrivée modifie naturellement la dynamique et nous offre encore plus d'options pendant la course", a estimé son directeur sportif Jan Boven sur le site de l'équipe. "Avec une équipe aussi solide et équilibrée, nous visons le meilleur résultat possible."

"Avec Marianne (Vos) et Pauline (Ferrand-Prévot), on a deux fortes cartes à jouer, mais ça ne veut pas dire que tout viendra automatiquement. C'est à nous de courir intelligemment et de continuer à se soutenir mutuellement autant que possible."

Marianne Vos, l'une des plus grandes cyclistes de tous les temps avec ses 258 victoires professionnelles, a terminé deuxième de Paris-Roubaix en 2021 puis quatrième des deux dernières éditions.

Après Paris-Roubaix, la Française de 34 ans, qui a prolongé en février jusqu'en 2028, se tournera vers les classiques ardennaises (La Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège) avant la saison des grands tours : d'abord le Tour d'Espagne début mai puis le Tour de France, son principal objectif, en août.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)