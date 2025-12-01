 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cyber malveillance: les données d'1,6 million de personnes "susceptibles d'être divulguées"
information fournie par AFP 01/12/2025 à 18:03

Les données personnelles d'environ 1,6 million de jeunes suivis par les missions locales pour les aider à trouver un emploi "sont susceptibles d'être divulguées" à la suite d'un piratage informatique, ont annoncé lundi France Travail et l'Union nationale des missions locales (UNML) ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Les données personnelles d'environ 1,6 million de jeunes suivis par les missions locales pour les aider à trouver un emploi "sont susceptibles d'être divulguées" à la suite d'un piratage informatique, ont annoncé lundi France Travail et l'Union nationale des missions locales (UNML) ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Les données personnelles d'environ 1,6 million de jeunes suivis par les missions locales pour les aider à trouver un emploi "sont susceptibles d'être divulguées" à la suite d'un piratage informatique, ont annoncé lundi France Travail et l'Union nationale des missions locales (UNML).

Les données concernées sont le nom et le prénom, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, l'identifiant France Travail, les adresses mail et postale, ainsi que le numéro de téléphone. "Aucun mot de passe ni aucune coordonnée bancaire n'ont été extraits", précisent toutefois les deux organismes dans un communiqué conjoint.

"Les premières investigations révèlent que le compte d'un agent, responsable gestion de compte d'une mission locale, a été piraté", détaille le communiqué qui précise que l'attaquant a ensuite pu "créer deux nouveaux comptes" qui lui ont permis de consulter "des dossiers des jeunes accompagnés".

Il s'agit de jeunes inscrits à France Travail ou à qui on avait recommandé une formation via l'outil Ouiform opéré par cet organisme.

"Les personnes concernées seront informées et nous leur recommandons dès maintenant de faire preuve de la plus grande vigilance face aux tentatives d'hameçonnage (mails ou appels frauduleux) ou d'usurpation d'identité et de ne jamais communiquer leur mot de passe ou leurs coordonnées bancaires par téléphone ou par mail", selon le communiqué, qui ajoute que "France Travail comme les autres organismes publics ne le demandent jamais".

L'incident a été signalé à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

Le 14 novembre, le service Pajemploi servant à déclarer les assistants maternels et gardes d'enfants à domicile avait été victime d'un vol de données qui a pu concerner jusqu'à 1,2 million de personnes.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank