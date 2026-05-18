Curaçao annonce sa liste pour la Coupe du monde en musique

Curaçao annonce sa liste pour la Coupe du monde en musique

La vague bleue est prête à déferler. Hormis la réintégration récente de Dick Advocaat au poste de sélectionneur, pas de grande surprise dans la liste de Curaçao , dévoilée ce lundi après-midi. Le technicien néerlandais a fait simple et s’envolera pour l’Amérique du nord avec les groupe qui s’est qualifié pour la première Coupe du monde de son histoire.

This is… 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐖𝐚𝐯𝐞 🇨🇼 Our squad that will represent Curaçao for the first time at the @fifaworldcup this summer!#TheBlueWave #Curaçao pic.twitter.com/VvHZmwVcP9…

JD pour SOFOOT.com