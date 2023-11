Cuisine au gaz : une étude pointe une surexposition au dioxyde d’azote dans les foyers français

Encore plébiscitée par une partie non négligeable des foyers français, la cuisson au gaz présente un réel danger. Selon une étude de l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée (TNO) commandée par l'ONG Clasp ainsi que l'association Respire, la cuisinière à gaz provoque une surexposition au dioxyde d'azote. Comme le rappelle BFMTV, qui se fait l'écho de cette étude, le dioxyde d'azote est le même polluant que celui du pot d'échappement des voitures.

En plaçant des capteurs dans les foyers de plusieurs pays d'Europe, l'Organisation néerlandaise aboutit à la conclusion que 53 % des foyers français dépassent le seuil journalier d'exposition au dioxyde d'azote. L'association Respire indique, dans un communiqué relatif à cette étude, que les pics de pollution au dioxyde d'azote enregistrés dans les foyers français peuvent « durer plusieurs heures et sont d'autant plus intenses si les appareils de cuisson restent longtemps allumés ».

L'étude pointe également le manque d'efficacité des équipements installés pour minimiser la pollution, comme les hottes d'évacuation, par exemple, « conséquence d'une mauvaise utilisation par les ménages ». Interrogé par nos confrères de BFMTV, Tony Renucci, président de l'association Respire, affirme qu'une « cuisinière à gaz amène un risque accru de 20 % de souffrir d'une maladie des voies respiratoires ».