Cucurella va tenir sa parole et se faire tatouer le visage de Luis de la Fuente, mais où ?

Cucurella va tenir sa parole et se faire tatouer le visage de Luis de la Fuente, mais où ?

Sa grande bouche ne fait pas que charrier ses adversaires, elle est aussi l’auteure d’une perle du Mondial. Avant le début de la compétition et en cas de victoire finale, Marc Cucurella avait promis de se tatouer le visage de son sélectionneur Luis de la Fuente sur son corps.

Après le sacre de la Roja , le latéral gauche a assuré vouloir tenir sa parole en zone mixte , rapportée par Mundo Deportivo : « Je dois réfléchir à l’endroit où je vais me tatouer. Les gens me demanderont que ce soit un endroit bien visible, mais on a un long voyage. J’espère que vous me donnerez des idées, j’y réfléchirai et je m’y mettrai ensuite. » Celui qui a joué l’entièreté des minutes de la Coupe du monde en a remis une couche sur Instagram, demandant en story : « Y a-t-il un tatoueur dans la place ? » .…

NB pour SOFOOT.com