Cucurella avance les (vraies) raisons de la blessure de Cole Palmer
Une fois de plus, les footballeurs restent humains.
Indisponible ce mardi à cause d’une fracture à l’oreille, Cole Palmer va manquer encore quelques semaines de compétition après s’être cogné le pied chez lui. Ce fameux petit oreille, trop souvent victime d’un voyage hasardeux vers les toilettes en pleine nuit. Mais son coéquipier Marc Cucurella a une autre théorie, nettement plus plausible. « Pour être honnête, je ne sais pas. Il a couru parce qu’il a perdu un match sur FIFA ou quelque chose du genre » , a-t-il plaisanté.…
SF pour SOFOOT.com
