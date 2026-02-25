Cuba signale une fusillade mortelle impliquant un bateau immatriculé en Floride

Les forces de sécurité cubaines ont abattu mercredi quatre personnes et blessé six autres se trouvant à bord d'une vedette immatriculée en Floride qui avait pénétré les eaux cubaines, a déclaré La Havane, un incident intervenant dans un contexte de tensions élevées entre l'île et les Etats-Unis.

Une enquête a été ouverte pour déterminer exactement ce qu'il s'est passé, a déclaré le ministère cubain de l'Intérieur dans un communiqué, précisant que les blessés ont été évacués pour recevoir des soins médicaux. Un commandant de patrouille cubain a également été blessé dans l'incident.

Très inhabituel, cet incident intervient alors que les Etats-Unis ont bloqué quasiment toutes les exportations de pétrole à destination de Cuba, accentuant la pression sur le gouvernement communiste local.

Désireux d'accroître l'influence de Washington dans la région, Donald Trump a dit par le passé ne pas exclure des interventions militaires américaines supplémentaires dans la région, après la capture début janvier à Caracas du président vénézuélien Nicolas Maduro, allié de Cuba.

Le président américain a prévenu le mois dernier La Havane de conclure un accord avec son administration "avant qu'il ne soit trop tard".

Indiquant mercredi ne pas pouvoir se fier aux éléments rapportés par les autorités cubaines, l'Attorney General (ministre de la Justice) de Floride, James Uthmeier, a dit avoir ordonné aux procureurs de mener leur propre enquête, en collaboration avec des agences floridiennes et fédérales.

Selon les autorités cubaines, la navette à grande vitesse s'était approchée à une mille nautique de Falcones Cay, sur la côte nord de l'île, avant d'être interceptée par une patrouille maritime cubaine. Les passagers de la navette ont alors ouvert le feu, blessant le commandant de la patrouille.

Aucune information n'a été donnée sur les victimes.

