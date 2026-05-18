Cuba met en garde contre une intervention militaire américaine, dit ne pas être une menace

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a déclaré lundi que toute action militaire américaine contre Cuba conduirait à un "bain de sang" aux conséquences incalculables pour la paix et la stabilité régionales, affirmant que l'île ne représentait pas une menace.

Les commentaires du président cubain, publiés sur X, font suite à un article d'Axios publié dimanche, selon lequel Cuba envisagerait d'attaquer la base navale américaine de Guantanamo Bay, des navires militaires américains et la ville de Key West, en Floride, à l'aide de plus de 300 drones acquis.

Le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez, dans un message distinct, a déclaré que Cuba, "comme toute nation dans le monde", avait le droit de légitime défense contre toute agression extérieure en vertu de la Charte des Nations unies et du droit international.

Cuba, adversaire communiste de Washington depuis des générations, subit des pressions croissantes depuis que les États-Unis ont coupé les approvisionnements en énergie de La Havane, après avoir arrêté en janvier son allié le président vénézuélien Nicolas Maduro.

Ces dernières semaines, le carburant est venu à manquer à Cuba et l’électricité n’est souvent disponible qu’une heure ou deux par jour.

Les tensions entre Washington et La Havane se sont fortement accrues ces derniers jours. Reuters a rapporté la semaine dernière, citant des sources du département américain de la Justice, que les procureurs américains prévoyaient d’inculper l’ancien dirigeant cubain Raul Castro pour l'abattage par Cuba de deux avions exploités par le groupe humanitaire "Brothers to the Rescue" en 1996.

Cette mise en accusation de Raul Castro, âgé de 94 ans, pourrait marquer une escalade majeure entre La Havane et l'administration du président américain Donald Trump, qui a qualifié le gouvernement de l'île de corrompu et d'incompétent.

(Rédigé par Kylie Madry; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)